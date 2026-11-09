Baramati News: दोन दिवसांच्या आंदोलनाला यश; माळेगावच्या सफाई कर्मचाऱ्यांची दिवाळी लोकप्रतिनिधींनी केली गोड!

माळेगाव : माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) नगरपंचायतीच्या कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना संबंधित कंत्राटदाराकडून दिवाळी बोनस मिळत नसल्याने सुरू असलेल्या दोन दिवसांच्या आंदोलनाची अखेर आज यशस्वी सांगता झाली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते यांच्यासह नगरसेवकांनी स्वखर्चातून वर्गणी जमा करून दिवाळी बोनस देण्याचा निर्णय घेतला. लोकप्रतिनिधींच्या या संवेदनशील पुढाकारामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड झाली असून, त्यांच्या भूमिकेचे कौतुक होत आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...माळेगाव बुद्रुक नगरपंचायतीच्या स्वच्छतेची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडणाऱ्या कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना दिवाळीच्या सणात बोनस मिळत नसल्याने त्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते, गटनेते जयदीप तावरे, नगरसेवक ॲड. राहुल तावरे, वैभव खंडाळे, सामाजिक कार्यकर्ते राहुल दिलीपराव तावरे, बाळासाहेब तावरे व महेश कदम यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या समस्या व मागण्या जाणून घेत त्यांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली..दिवाळीच्या आनंदापासून कोणताही कर्मचारी वंचित राहू नये, या भावनेतून नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी एकत्र येत स्वतःच्या वतीने वर्गणी जमा करून सफाई कर्मचाऱ्यांना बोनस मदत स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर सायंकाळी नगरपंचायत कार्यालयासमोर आयोजित कार्यक्रमात नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते व उपस्थित नगरसेवकांच्या हस्ते सर्व कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस व मिठाईचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे दोन दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन संपुष्टात आले..दरम्यान, लोकनेते अजित पवार यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ नगरसेवक ॲड. राहुल तावरे मित्र परिवाराच्या वतीने महिला व पुरुष स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त पोशाखांचे वाटप करण्यात आले. शहराच्या आरोग्य व विकासासाठी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे योगदान मोलाचे असून, त्यांच्या अडचणीच्या काळात लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे हीच खरी सामाजिक बांधिलकी असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली..या प्रसंगी नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते, गटनेते जयदीप तावरे, नगरसेवक ॲड. राहुल तावरे, वैभव खंडाळे, सामाजिक कार्यकर्ते राहुल तावरे, महेश कदम, बाळासाहेब तावरे, सचिन येळे, शकील सय्यद, प्रमोद जाधव, अमित तावरे, केशव भोसले, सायली येळे, सिराज मेटकरी यांच्यासह सर्व कंत्राटी सफाई कर्मचारी उपस्थित होते..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.माणुसकीच्या भावनेतून बोनसचा उपक्रममाळेगाव शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी सफाई कर्मचारी अहोरात्र मेहनत घेत असतात. त्यांच्या कार्याचा सन्मान व्हावा, त्यांच्या कुटुंबीयांनाही दिवाळीचा आनंद घेता यावा आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलावे, या सामाजिक भावनेतून लोकनेते अजितदादा पवार यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ बोनस देण्याचा उपक्रम राबविण्यात आल्याचे ॲड. राहुल तावरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.