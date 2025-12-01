Baramati Election : माळेगाव नगरपंचायत निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; १८ जागांसाठी मतदान; २२ ठिकाणी सर्व सुविधा उपलब्ध!

माळेगाव : माळेगाव बुद्रूक (बारामती) नगरपंचायत निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झाले. उद्या मंगळवार ( ता.२ ) रोजी मतदानाची आवश्यक ती तयारी पूर्ण झाली आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी उज्वला सोरटे यांनी दिली. माळेगाव नगरपंचायत निवडणूकीत नगराध्यक्षपदासह १८ जागांसाठी मंगळवारी मतदान होणार आहे. यासाठी शहरात एकूण २२ मतदान केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. या निवडणूकीत १८ हजार ७३० मतदार संख्या आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत..त्यामध्ये ९ हजार ३८६ महिला मतदार समावेश आहे. त्यानुसार निवडणूक केंद्रांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. विशेषतः १२७ दिव्यांग मतदारांना आवश्यकत्या सुविधा उभारल्या आहेत. दिव्यांग मतदारांसाठी रॅम्प, व्हीलचेअर व स्वयंसेवकांची सोय केली असून पिण्याचे पाणी, शौचालये आणि सावली यांचीही काटेकोर व्यवस्था आहे. मतदारांच्या सोयीसाठी प्रतीक्षा रांगेत मार्किंग आणि शिस्त राखण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी तैनात आहेत. मतदानासाठी लागणाऱ्या EVM यंत्रांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. त्या यंत्रांची मॉक पोल प्रक्रिया यशस्वी झाली असून मतदान कर्मचाऱ्यांना सखोल प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सर्व पात्र मतदारांनी आवश्यक ओळखपत्र व कागदपत्रे घेऊन घरातून बाहेर पडावे. शांततेत आणि नियमांचे पालन करत मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन निवडणूक निर्णय अधिकारी सोरटे यांनी केले. यावेळी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी बालाजी लोंढे उपस्थित होते..माळेगावात दिव्यांगांसाठी खास सुविधा.कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनातमाळेगावात मतदान सुरळीत व शांततेत पार पडावा, यासाठी पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. दंगानियंत्रण पथकही सज्ज आहे. मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. गस्ती पथके दिवसभर सतत गस्त घालत राहणार आहेत. ड्रोनच्या सहाय्याने देखील नजर ठेवली जाणार आहे. संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांची ओळख पटली आहे, तिथे अतिरिक्त पोलिस सुरक्षा तैनात केली आहे, अशी माहिती सहाय्यक पोलिस निरिक्षक सचिन लोखंडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.