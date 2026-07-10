पुणे

Malegaon Sugar Factory : माळेगाव कारखान्याच्या ६२ ऊसतोड कामगारांना ४८ लाखांचा विमा दिलासा; मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाखांची मदत

माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यातील तब्बल ६२ ऊसतोड कामगार व बैलगाडी मालकांना सुमारे ४८ लाख रुपयांच्या विमा दाव्यांचा लाभ मंजूर झाला.
Sugar Factory

Malegaon Sugar Factory

Malegaon Sugar Factory

कल्याण पाचांगणे
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माळेगाव - कै. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या विमा योजनेअंतर्गत माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यातील तब्बल ६२ ऊसतोड कामगार व बैलगाडी मालकांना सुमारे ४८ लाख रुपयांच्या विमा दाव्यांचा लाभ मंजूर झाला आहे, अशी माहिती प्रभारी कार्यकारी संचालक श्रीकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली.

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