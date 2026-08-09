पुणे

Malegaon Sugar: माळेगाव कारखान्यात नितीन शेंडे यांची बिनविरोध वर्णी; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या सूचनेनुसार निर्णय

Nitin Shende Elected Unopposed As Malegaon Sugar Factory Vice Chairman: माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या उपाध्यक्षपदी नितीन शेंडे यांची बिनविरोध निवड; अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्या सूचनेनुसार संचालक मंडळाचा एकमताने निर्णय
Nitin Shende Named Malegaon Sugar Factory Vice Chairman As Deputy CM Sunetra Pawar Recommends His Appointment

Nitin Shende Named Malegaon Sugar Factory Vice Chairman As Deputy CM Sunetra Pawar Recommends His Appointment

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-कल्याण पाचांगणे

माळेगाव : माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या उपाध्यक्षपदी नितीन शेंडे यांची आज (रविवारी) बिनविरोध निवड झाली. दिवंगत लोकनेते व कारखान्याचे तत्कालीन अध्यक्ष अजित पवार यांनी सप्टेंबर २०२५  मध्ये संचालक मंडळाच्या बैठकीत उपाध्यक्षपदाचा  कार्यकाळ एक वर्षाचा राहील, असे जाहीर केले होते. 

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