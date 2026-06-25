शिर्डी ः- जनसंघाला पहिला जिल्हाध्यक्ष, अटलजींनी पोस्टमन आणि भाजपला पहिला खासदार देणा-या मळेगाव थडीची आगळी वेगळी कहाणी... सकाळ विशेष

टुडे दोनसाठी अँकर
सतीश वैजापूरकर
राहाता, ता.२५।६।२६
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सकाळ विशेष - सुधारीत
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कोपरगाव ः कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेल्या अटलजींचे स्वागत करताना जनसंघाचे पोस्टमन व मळेगाव थडीचे तत्कालीन सरपंच रामभाऊ चंद्रे.
मळेगावथडीकडून अटलजींचा पोस्टमन अन् भाजपचा पहिला खासदार
सतीश वैजापूरकर
सकाळ वृत्तसेवा
शिर्डी, ता. २५ ः कोपरगाव तालुक्यातील मळेगावथडी या जेमतेम अडीच हजार लोकसंख्या खेडेगावात कोणे एकेकाळी जनसंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन झक्कास डाव मांडला. त्याची कीर्ती दिल्लीपर्यंत धडकली. अटलजींचे पोस्टमन येथे रहायचे. जनसंघाला पहिला जिल्हाध्यक्ष, तर भाजपला या मतदारसंघातील पहिला खासदार या गावानेच दिला. हा डाव मांडण्यात पुढाकार घेणारे कृष्णराव बडदे आणि त्यांच्या कुटुंबाला आणीबाणीत त्याची फार मोठी किंमत मोजावी लागली. जनसंघ, भाजप, आणीबाणी आणि मळेगावथडी, याचे हे असे काही वेगळे नाते आहे. ही शोकांतिका आहे की कार्यकर्त्यांनी विचारसरणीसाठी केलेला संघर्ष हे ज्याचे त्याने ठरवावे, अशी ही आगळीवेगळी कहाणी आहे.
या गावातील बागायतदार कृष्णराव बडदे यांनी येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघाचे रोपटे लावले. जिल्हाभर काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व असताना ते ही ग्रामपंचायत जनसंघाकडे. ते सलग पंधरा वर्षे सरपंच होते. येथील सहकारी सेवा संस्थेला संघशक्ती असे नाव. ही संस्था शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याबरोबरच किराणा आणि कापड दुकान सहकारी तत्त्वावर चालवायची. बडदे यांचे बंधू शंकरराव, उत्तमराव आणि ॲड. भीमराव हे सर्वजण जिल्ह्यातील जनसंघाचे आधारस्तंभ.
एकदा अटलजी मेळाव्यासाठी कोपरगाव रेल्वेस्थानकावर उतरले. कृष्णराव आणि रामभाऊ चंद्रे कार्यकर्त्यांसह सायकलवर स्वागताला हजर. ऐनवेळी अटलजी रामभाऊंच्या सायकलवर बसले. अटलजींची सायकल सवारी तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरली.
पुढे १९७२ साली जनसंघाला कोपरगाव विधानसभेसाठी उमेदवार मिळेना. कृष्णराव रामभाऊंना घेऊन मुंबई भेटीवर असलेल्या अटलजींकडे गेले. त्यांनी रामभाऊंना उमेदवारी करण्याची गळ घातली. त्यावर रामभाऊ म्हणाले, जनसंघाचे तेथे फारसे काही नाही. त्यावर अटलजी म्हणाले की, रामभाऊ तुम्ही जनसंघाचे आणि माझे पोस्टमन आहात. आपल्याला जिंकायचे नाही, फक्त जनसंघाचा दिवा घरोघरी पोहोच करायचा. रामभाऊंना अवघ्या दोन टक्के मतदारांपर्यंत जनसंघाचा दिवा पोहोचवता आला.
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फोटो फाईलनेम
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कै. कृष्णराव बडदे यांचा फोटो
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बडदे संघर्षाच्या केंद्रस्थानी
पुढे २५ जून १९७५ ला आणीबाणी आली. कृष्णराव, उत्तमराव आणि ॲड. भीमराव या तीनही बंधूंना अटक झाली. या अटकेने त्यांच्या शेतीचा आणि गावात मांडलेल्या जनसंघाचा डाव पुरता मोडला. पुढे काळाच्या ओघात जनसंघाचे रूपांतर भाजपत झाले. कुणाच्या ध्यानीमनी नसताना ॲड. भीमराव बडदे खासदार झाले. अटलजींचे पोस्टमन, जनसंघाचे पहिले जिल्हाध्यक्ष आणि भाजपचा पहिला खासदार देणारे, गाव अशी मळेगावथडीची ओळख कायम राहिली. कै. कृष्णराव बडदे या संघर्षमय इतिहासाच्या केंद्रस्थानी होते.
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