पुणे

Bhimashankar History : ८० वर्षांनंतर भीमाशंकरची सावली पुन्हा; जुन्नर–आंबेगावात नरभक्षक बिबट्यांची दहशत!

Man Eater Leopard : भीमाशंकरच्या पश्चिम भागात ब्रिटिश काळात नरभक्षक बिबट्यांनी माजवलेली दहशत आज पुन्हा जुन्नर–आंबेगावमध्ये दिसते आहे. तेव्हा तात्या इनामदार होते; आज मात्र प्रशासनाला इतिहासाची पुनरावृत्ती रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे.
Man-Eater Leopard Fear Returns to Bhimashankar Region

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर : भीमाशंकरची सावली पुन्हा जुन्नर–शिरूर–आंबेगाववर, भीती ही नवीन नाही. फक्त तिचा भौगोलिक नकाशा बदलला आहे. आज जुन्नर, शिरूर आणि आंबेगाव तालुक्यांत बिबट्याच्या दहशतीने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. निष्पाप लहान मुले, महिला आणि नागरिक नरभक्षक बिबट्याचे बळी ठरत आहेत. शाळेचा रस्ता असुरक्षित झाला आहे, शेतीत जाणे धोक्याचे झाले आहे आणि रात्रीची शांतता भयकथेप्रमाणे थरकाप उडवणारी बनली आहे.

Leopard
junnar
Wildlife
Forest department
bhimashankar
History

