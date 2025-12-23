Eknath Shinde : 'मंचर शहर विकास निधी कमी पडू देणार नाही' – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे!

मंचर : मंचर (ता. आंबेगाव)नगरपंचायत निवडणुक जाहीर प्रचार सभेत शिवसेनेच्या राजश्री दत्ता गांजाळे यांना नगराध्यक्षपदी निवडून देण्याचे आवाहन केले होते. आवाहनाला मंचरकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. नगरविकास खाते माझ्याकडे असून मंचरच्या विकासकामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही," अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मुंबई येथे मंगळवारी (ता. २३) मंचर नगर परिषदेच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष राजश्री गांजाळे , नगरसेवक विकास जाधव,लखन पारधी व अंशा इनामदार यांचा सत्कार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. .यावेळी राज्य मंत्री आशिष जैस्वाल, आमदार शरद सोनवणे, पुणे जिल्हा परिषदेचे शिवसेनेचे माजी गटनेते देविदास दरेकर, मंचरचे माजी सरपंच दत्ता गांजाळे, अरुण बाणखेले, बाजीराव मोराडे यांच्यासह शिवसेनेचे उमेदवार,प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी शिंदे म्हणाले, “आंबेगाव, खेड आणि जुन्नर तालुक्यातील जनतेने शिवसेनेच्या उमेदवारांना व नगराध्यक्षपदासाठी दिलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद शिवसैनिकांना प्रेरणा व प्रोत्साहन देणार आहे. .Pune Election : उमेदवारांच्या भेटीने गजबजले सिंहगड रोड कार्यालय; प्रभागात १९७ नामनिर्देशन फॉर्मची विक्री!.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपल्यानंतर लवकरच मंचरसह खेड व जुन्नर तालुक्याचा दौरा करून जनतेचे आभार मानणार आहे.”\\ आमदार शरद सोनवणे यांनी नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व नगरसेवकांचा परिचय करून दिला. त्यानंतर सर्व मान्यवरांनी दादर येथील शिवसेनाप्रमुख (स्व.) बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृती स्थळाला भेट देऊन अभिवादन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.