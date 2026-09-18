पुणे

Manchar Heart Attack: छातीत तीव्र वेदना, हृदयविकाराचा झटका; मंचरच्या डॉक्टरांच्या तत्पर उपचारांनी उपकोषागार अधिकाऱ्याचे प्राण वाचले

Timely Treatment Saves Manchar Treasury Officer After Heart Attack: घोडेगाव ग्रामीण रुग्णालय व मंचर उपजिल्हा रुग्णालयातील समन्वय, थ्रोम्बोलिसिस सेंटरमधील तातडीच्या उपचारांमुळे हृदयविकाराचा झटका आलेल्या अधिकाऱ्याचे प्राण वाचले.
Treasury Officer Suffers Heart Attack In Manchar Doctors Timely Treatment Helps Save His Life After Severe Chest Pain

Treasury Officer Suffers Heart Attack In Manchar Doctors Timely Treatment Helps Save His Life After Severe Chest Pain

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-डी. के. वळसे पाटील

मंचर :घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील तहसीलदार कार्यालयातील उपकोषागार अधिकारी विजय अनंत दांगट (वय ५५) यांना गुरुवारी (ता. १७) सकाळी अचानक छातीत तीव्र वेदना सुरू झाल्या. तातडीने घोडेगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर ईसीजी तपासणीत हृदयविकाराचा झटका आल्याचे निदान झाले. वेळ न दवडता त्यांना पुढील उपचारासाठी मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. तेथील थ्रोम्बोलिसिस सेंटरमध्ये तत्काळ उपचार मिळाल्याने आणि हृदयरोगतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनामुळे दांगट यांचे प्राण वाचले.

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