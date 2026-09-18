Manchar Heart Attack: छातीत तीव्र वेदना, हृदयविकाराचा झटका; मंचरच्या डॉक्टरांच्या तत्पर उपचारांनी उपकोषागार अधिकाऱ्याचे प्राण वाचले

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर :घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील तहसीलदार कार्यालयातील उपकोषागार अधिकारी विजय अनंत दांगट (वय ५५) यांना गुरुवारी (ता. १७) सकाळी अचानक छातीत तीव्र वेदना सुरू झाल्या. तातडीने घोडेगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर ईसीजी तपासणीत हृदयविकाराचा झटका आल्याचे निदान झाले. वेळ न दवडता त्यांना पुढील उपचारासाठी मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. तेथील थ्रोम्बोलिसिस सेंटरमध्ये तत्काळ उपचार मिळाल्याने आणि हृदयरोगतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनामुळे दांगट यांचे प्राण वाचले..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.घोडेगाव ग्रामीण रुग्णालयातून मंचर येथील वैद्यकीय पथकाशी पूर्वसूचना देऊन संपर्क साधण्यात आला. त्यामुळे मंचर उपजिल्हा रुग्णालयातील पथकाने आवश्यक तयारी केली होती. रुग्ण दाखल होताच त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करून Streptokinase हे थ्रोम्बोलायसिसचे इंजेक्शन सुरू करण्यात आले..दरम्यान, मंचर येथील हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अभिजित बोचरे हे तातडीने रुग्णालयात दाखल झाले. उपचारादरम्यान दांगट यांचा रक्तदाब कमी होऊ लागला. डॉ. बोचरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रक्तदाब वाढविण्यासाठी आवश्यक औषधोपचार सुरू करण्यात आले. त्यामुळे काही वेळातच त्यांचा रक्तदाब नियंत्रणात आला..उपचारानंतर छातीतील वेदना पूर्णपणे थांबल्या. रक्तदाब, नाडीचे ठोके आणि ऑक्सिजनची पातळी सामान्य झाली. पुढील उपचारासाठी दांगट यांना अँजिओग्राफीसाठी पाठविण्यात आले. या उपचारात डॉ. बोचरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली थ्रोम्बोलिसिस सेंटरचे अधिकारी डॉ. रामप्रसाद धायकर, डॉ. अर्जुन दिघे, तळेघर ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राहुल जोशी, डॉ. साहिल टाके, परिचारिका अंजली इंदोरे , प्रज्वल नेहरकर व योगेश वाडेकर यांनी सहभाग घेतला..Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.“सकाळी अचानक छातीत तीव्र वेदना सुरू झाल्या. वेळेत ग्रामीण रुग्णालयात नेले आणि त्यानंतर मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात तातडीने उपचार मिळाले. डॉक्टरांनी केलेल्या तत्पर उपचारांमुळे माझी प्रकृती स्थिर झाली. वेळ न दवडता उपचार मिळणे हेच माझ्यासाठी जीवनदायी ठरले. सर्व डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे मनापासून आभार.”— विजय दांगट, (रुग्ण).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.