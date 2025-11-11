Manchar Leopard : आदर्शगाव गावडेवाडी येथे दोन बिबटे जेरबंद; नागरिकांनी घेतला सुटकेचा निश्वास!

मंचर : पिंपळमळा व बैलगाडा शर्यतीच्या घाटाजवळ वनविभागाने पिंजरे लावले होते.” अशी माहिती मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी दिली. वनविभागाच्या शीघ्र कृती दलाने परिसरात गस्त घालताना त्यांना व नागरिकांना बिबट्याचा वावर असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर पिंपळमळा वस्ती व शर्यतीच्या घाटाजवळ पिंजरे लावण्यात आले. दिवसा बिबटे फिरताना दिसल्याच्या नागरिकांच्या सांगण्यावरून प्रथम पिंपळमळा येथे पिंजरा बसवण्यात आला..सोमवारी रात्री आठ वाजता पहिला बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला. त्यानंतर वनकर्मचाऱ्यांनी त्याला पेठ अवसरी घाटात हलवले. तेथे त्याला दुसऱ्या पिंजऱ्यात ठेवण्यात आले. नंतर तोच पिंजरा परत बैलगाडा शर्यतीच्या घाटाजवळ नेऊन लावण्यात आला. रात्री साडे अकराच्या सुमारास दुसरा बिबट्या ही त्यात अडकला. दीड वर्षाचेदोन बिबटे पकडल्याची वार्ता पसरताच प्रथम गावडेवाडी व मंगळवारी (ता.११) सकाळी पेठ-अवसरी घाट परिसरात नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. “हे दोन्ही बिबटे मंगळवारी रात्री माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रात सोडले जाणार आहेत.” अशी माहिती भोसले यांनी दिली..Leopard in Gondia: बेटा सो जाओ नही तो बिबट आ जायेगा; तालुक्यात बिबट्याचा वाढता संचार पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान.“गावडेवाडीमध्ये जेरबंद झालेले हे दोन बिबटे अंदाजे दीड वर्षाचे आहेत. मात्र प्रत्यक्षात या भागात सहा ते सात पूर्ण वाढ झालेले बिबटे अजूनही फिरत आहेत. परिसरात ऊस लागवड मोठ्या प्रमाणावर असून आजूबाजूला डोंगरदऱ्यांचा परिसर आहे. गावठाणापासून वेगळ्या पाच–सहा वस्त्या असून त्या सर्व वस्त्यांच्या आजूबाजूला ऊस क्षेत्र दाट आहे. या पार्श्वभूमीवर वनखात्याने पाच–सहा पिंजरे लावून सर्व बिबटे जेरबंद करून गाव ‘बिबटमुक्त’ करावे.”देवराम गावडे, माजी सरपंच, आदर्शगाव गावडेवाडी (ता.आंबेगाव).“बिबट्याच्या कुटुंबातील दोन आपत्य जेरबंद केले आहेत. नर व मादी जेरबंद करण्यासाठी पिंजरे लावले जाणार आहेत. नागरिकांनी रात्री घराबाहेर एकटे बाहेर पडू नये. गाई, शेळ्या व मेंढ्यांचे गोठे बंदिस्त करावेत. लहान मुलांना शाळेत ये-जा करताना पालकांनी सोबत घुंगराची काठी ठेवावी. बिबट्याचा वावर असल्यास ताबडतोब बिबट शिग्र दल मोबाईल क्रमांकावर 180030330000 संपर्क साधावा.”विकास भोसले, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, मंचर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.