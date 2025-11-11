पुणे

Manchar Leopard : आदर्शगाव गावडेवाडी येथे दोन बिबटे जेरबंद; नागरिकांनी घेतला सुटकेचा निश्वास!

Leopard Trapped : “आंबेगाव तालुक्यातील आदर्शगाव गावडेवाडी परिसरात दहशत निर्माण करणारे दोन बिबटे अखेर वन विभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात सोमवारी (ता.१० ) रात्री जेरबंद झाले.
Two Leopards Trapped in Adarshgaon Gavdevadi

Two Leopards Trapped in Adarshgaon Gavdevadi

sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर : पिंपळमळा व बैलगाडा शर्यतीच्या घाटाजवळ वनविभागाने पिंजरे लावले होते.” अशी माहिती मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी दिली. वनविभागाच्या शीघ्र कृती दलाने परिसरात गस्त घालताना त्यांना व नागरिकांना बिबट्याचा वावर असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर पिंपळमळा वस्ती व शर्यतीच्या घाटाजवळ पिंजरे लावण्यात आले. दिवसा बिबटे फिरताना दिसल्याच्या नागरिकांच्या सांगण्यावरून प्रथम पिंपळमळा येथे पिंजरा बसवण्यात आला.

Loading content, please wait...
Leopard
manchar
trap
Wildlife
Forest department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com