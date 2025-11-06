पुणे

Manchar Leopard : मंचर परिसरात तब्बल २० बिबट्यांचा वावर, पेठ येथे पोलट्रीवर बिबट्याची बैठक!

Leopard Sighting : मंचर नगरपंचायतीच्या दक्षिणेला अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर नर–मादी व तीन बछडे असा पाच बिबट्यांचा कळप दिसल्याने परिसरात पुन्हा दहशत पसरली आहे.
A leopard attacked poultry farms in Peth

डी. के. वळसे पाटील
मंचर : बुधवारी रात्री सातच्या सुमारास शेतीची नांगरट करणारे प्रदीप व ओम थोरात यांना बिबटे दिसले. तत्काळ किरण थोरात व इतर शेतकऱ्यांनी आरडाओरडा करून त्यांना हुसकावले. या भागात बिबट्यांचा वावर व दहशत वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे बिबट प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

