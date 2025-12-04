Manchar News : मंचर नगरपंचायत निवडणूक निकाल रखडल्याने स्ट्रॉंग रूमबाहेर कडेकोट पोलिस बंदोबस्त; उमेदवारांमध्ये वाढती घालमेल!

मंचर : मंचर(ता.आंबेगाव) नगरपंचायत निवडणुक मतमोजणी मंगळवारी (ता.३)होणार होती,पण रविवारी (ता.२१)रोजी होणार असल्याने मंचर क्रीडा संकुलाच्या इमारतीत कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात ईव्हीएम मशीन ठेवण्यात आलेल्या आहेत. 24 तास स्ट्रॉंग रूम बाहेर सशस्त्र पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. मंचर पोलीस ठाण्याचे उप पोलीस निरीक्षक सुरेश यादव यांच्यासह तीन पाळ्या मध्ये एकूण 24 पोलीस येथे बंदोबस्ताला तैनात केले आहे. या व्यतिरिक्त मंचर नगरपंचायतीचे कार्यालयीन अधीक्षकवरद थोरात, नगर अभियंता संदीप पवार, आरोग्य पाणीपुरवठा अभियंता राजश्री मोरे,कर निरीक्षक चित्रा औटी, आदी अधिकारीही येथील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत..दरम्यान निवडणूक निकाल लांबणीवर गेल्याने नगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक रिंगणात असलेले सहा उमेदवार व १७ नगरसेवक पदासाठी निवडणूक रिंगणात असलेले ६७ उमेदवार व त्यांच्या समर्थ कार्यकर्त्यांची धाकधूक मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोण निवडून येणार? ,कोण कुणाची मते खाणार,? त्याचा फायदा कोणत्या उमेदवाराला होणार ?याविषयी मंचर शहरातील चौका चौकात जोरदार चर्चा रंगत आहेत..वडगावात मतदानाची सर्व तयारी पूर्ण.मतदारांची टक्केवारी काही प्रभागांत अपेक्षेपेक्षा कमी तर काही ठिकाणी अधिक झाल्याने उमेदवार अस्वस्थ आहेत. “काही कार्यकर्ते निष्क्रिय राहिले”, “समोरच्यांनी मतदार हलवले”, “महत्त्वाचे समर्थक विरोधकांच्या संपर्कात गेले, शेवटच्या दोन दिवसात वातावरण फिरले” अशा चर्चा रंगल्याने उमेदवारांचा धीर खचल्याचे पहावयास मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.