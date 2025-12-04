पुणे

Manchar News : मंचर नगरपंचायत निवडणूक निकाल रखडल्याने स्ट्रॉंग रूमबाहेर कडेकोट पोलिस बंदोबस्त; उमेदवारांमध्ये वाढती घालमेल!

Nagar Panchayat Election : मंचर नगरपंचायत निवडणुकीची ईव्हीएम मशीन्स स्ट्रॉंग रूममध्ये ठेवून २४ तास सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. निकाल लांबणीवर गेल्याने उमेदवार व कार्यकर्त्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मंचर : मंचर(ता.आंबेगाव) नगरपंचायत निवडणुक मतमोजणी मंगळवारी (ता.३)होणार होती,पण रविवारी (ता.२१)रोजी होणार असल्याने मंचर क्रीडा संकुलाच्या इमारतीत कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात ईव्हीएम मशीन ठेवण्यात आलेल्या आहेत. 24 तास स्ट्रॉंग रूम बाहेर सशस्त्र पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. मंचर पोलीस ठाण्याचे उप पोलीस निरीक्षक सुरेश यादव यांच्यासह तीन पाळ्या मध्ये एकूण 24 पोलीस येथे बंदोबस्ताला तैनात केले आहे. या व्यतिरिक्त मंचर नगरपंचायतीचे कार्यालयीन अधीक्षकवरद थोरात, नगर अभियंता संदीप पवार, आरोग्य पाणीपुरवठा अभियंता राजश्री मोरे,कर निरीक्षक चित्रा औटी, आदी अधिकारीही येथील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.

