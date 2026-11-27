मंचर : मंचर पोलीस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्ह्याच्या अनुषंगाने समजूत काढण्याचे काम सुरू असताना १४ जणांनी एकत्र येत मोठ्याने आरडाओरडा करून सार्वजनिक शांततेचा भंग केला. तसेच पोलिसांच्या कामात अडथळा आणत परस्परांमध्ये बाचाबाची, वादविवाद आणि शिवीगाळ केल्याचा प्रकार बुधवारी (ता. २५) घडला. याप्रकरणी मंचर पोलिसांनी १४ जणांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम १९४ (२) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.याबाबत मंचर पोलीस ठाण्याचे पोलीस कॉन्स्टेबल फिरोज अब्दुल मोमीन यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी सकाळी ११.३० ते दुपारी १ या वेळेत मंचर पोलीस ठाण्यात रांजणी बीटचे अंमलदार पोलीस हवालदार अशोक लोखंडे आणि पोलीस हवालदार एस.बी. इंदे हे अदखलपात्र गुन्ह्याच्या अनुषंगाने संबंधित विरोधक व तक्रारदार यांना समजावून सांगत होते..त्यावेळी अनिल रमेश वाळुंज, उज्वला रमेश वाळुंज (रा. जवळे), जनाबाई सुरेश रांडे (रा. घोडेगाव), मयूर विष्णू चासकर (रा. लांडेवाडी), संगीता सागर खांडगे (रा. पिंपळगाव तर्फे नारायणगाव), शिवानी गणेश कुलकर्णी, धनश्री ओंकार पोखरकर, गणेश बाळू कुलकर्णी, ओंकार काळूराम पोखरकर, अनिता काळूराम पोखरकर (रा. पिंपळगाव खडकी), उषा राजेंद्र मोरे (रा. धनगरवाडी, ता. जुन्नर), आदित्य रामदास शिंदे (रा. एकलहरे), सागर सताडू खांडगे (रा. पिंपळगाव तर्फे नारायणगाव) आणि विजय शांताराम पोखरकर (रा. कळंब) यांनी एकत्र येऊन पोलीस ठाण्याच्या आवारात गोंधळ घातल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे..यावेळी आरोपी क्रमांक एक अनिल वाळुंज याने शिवानी कुलकर्णी हिला मागून येऊन लाथ मारून शिवीगाळ केल्याचा, तर उज्वला वाळुंज हिने रागाच्या भरात पोलीस ठाण्यातील ठाणे अंमलदार कक्षासमोरील सिमेंटच्या पिलरवर डोके आपटून पोलिसांना धमकी दिल्याचा उल्लेख फिर्यादीत आहे. पोलिसांनी वारंवार समजावून सांगूनही संबंधितांनी ऐकले नाही. एकमेकांच्या अंगावर धावून मारहाण करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.पोलिसांनी व महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी मध्यस्थी करून सुरू असलेला वाद मिटविला. याप्रकरणी मंचर पोलीस ठाण्यात ता.२५ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २.२९ वाजता गुन्हा नोंदविण्यात आला. पोलीस निरीक्षक महादेव नारायण वाघमोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस शिपाई अशोक लोखंडे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.