Manchar Protest : बिबट्याला ठार करा, पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचर जवळ बेमुदत रस्ता रोको आंदोलन

मंचर : पिंपरखेड (ता.शिरूर )येथे रोहन विलास बोंबे (वय १३) या शाळकरी मुलाचा नरभक्षक बिबट्याने केलेला हल्ल्यामध्ये मृत्यू झाला. रविवारी (ता.२) संध्याकाळी घडलेल्या घटनेमुळे परिसरात वन खात्याविषयी व राज्य शासनाविषयी संतापाची लाट पसरली आहे. बिबट्याला ठार करावे, हा परिसर बिबटमुक्त करून हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचर जवळ तांबडेमळा-भोरवाडी (ता.आंबेगाव) येथे नंदी चौकात सोमवारी (ता.३) सकाळी दहा वाजता ग्रामस्थ व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी बेमुदत रस्ता रोको आंदोलन सुरु केले आहे. .दरम्यान जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, पालकमंत्री अजित पवार व वनमंत्री गणेश नाईक आंदोलनस्थळी येईपर्यंत रस्ता रोको आंदोलन कायम राहील असा इशारा रोहन बोंबे यांच्या कुटुंबियांनी व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.(स्व) रोहन यांच्या कुटुंबातील सचिन बोंबे यांनी अशा प्रकारच्या घटना यापुढे घडू नयेत त्यासाठी हा लढा सुरू आहे. यामध्ये कोणीही राजकारण आणू नये असे त्यांनी जाहीर केले. ते म्हणाले, "गेल्या वीस दिवसात शिवन्या शैलेश बोंबे (वय साडेपाच, रा.पिंपरखेड), भागूबाई रंगनाथ जाधव (वय ७०, रा.जांबूत) व रोहन या तीन निष्पाप जणांचा नरभक्षक बिबट्याच्या हल्ल्यात बळी गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर वन खात्याकडून, खासदार व आमदारांकडून फक्त आश्वासने दिली जातात. कृती मात्र करत नाही त्यामुळे संतापाचे वातावरण आहे.".Solapur Crime: 'साेलापुरात बंदूक घेऊन आलेले दरोडेखोर दागिने न घेताच पसार'; श्वान पथक जागेवरच घुटमळले, नेमकं काय घडलं...आंदोलनात रोहनची आई माधुरी, कल्याणी बोंबे, प्रफुल्ल बोंबे, सर्व पक्षीय कार्यकर्त्यांमध्ये खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, देवदत्त निकम, सुरेश भोर, रमेश येवले, प्रभाकर बांगर, बाबाजी चासकर, दादाभाऊ थोरात, रवींद्र वळसे पाटील, पूजा वळसे पाटील, सोपानराव शिंदे, माऊली ढोमे आदींची आक्रमक भाषणे झाली. यावेळी बाळासाहेब बेंडे, राजेंद्र गावडे, अरुण गिरे, निलेश थोरात, डॉ. सुभाष पोकळे, दामू घोडे, अण्णासाहेब जोरी व राजेंद्र दाभाडे यांच्यासह मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता. रस्त्याच्या दुतर्फा तीन किलोमीटर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. भर उन्हात आंदोलक बसून होते. यावेळी उपस्थितांच्या भावना तीव्र होत्या.आंदोलनस्थळी प्रांत गोविंद शिंदे, शिरुरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रशांत ढोले, खेडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल मांडवे यांच्यासह मोठा पोलीस बंदोबस्त आंदोलनस्थळी आहे..तांबडेमळा-मंचर (ता.आंबेगाव) : रोहन बोंबे या मुलाचा बळी घेणाऱ्या नरभक्षक बिबट्याला ठार करावे, परिसर बिबट मुक्त करावा या मागणीसाठी रस्ता रोको आंदोलन बोलताना बोंबे कुटुंबातील सदस्य सचिन बोंबे व आंदोलक.