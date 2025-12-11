Pune Nashik Highway : पुणे–नाशिक महामार्गावर मंचर जवळ एसटी दुर्घटना; २० विद्यार्थी, ५ शिक्षक जखमी!

मंचर : संगमनेर(जि.अहिल्यानगर) येथील सह्याद्री जुनियर कॉलेज विद्यार्थ्यांची सहल कोकण दर्शन करून माघारी संगमनेरला जात असताना गुरुवारी पहाटे (ता.११) पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचर (ता.आंबेगाव)जवळ एकलहरे येथे असलेला गतिरोधक लक्षात आला नाही.गतीरोधकामुळे अचानक एस.टीची गती कमी झाली.त्यामूळे मागून आलेल्या एस.टीची जोरदार धडक बसली.त्यामुळे मागून आलेल्या एसटी गाडीच्या सर्व काचा फुटून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.या अपघातात २० विद्यार्थी व पाच शिक्षक जखमी झाले असून त्यांच्यावर मंचर येथे खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यत आले. .दरम्यान सर्वांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली आहे. सर्व विद्यार्थी-शिक्षक यांना संगमनेर येथे पाठविले आहे.अशी माहिती मंचर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ यांनी दिली. सह्याद्री कॉलेजच्या एकूण चार एसटी गाड्या कोकण सहल करून माघारी संगमनेर कडे जात होत्या.अकोले आगाराची एसटी गाडीला (एम.एच १४-०९३१) एकलहरे येथे गतिरोधक असल्याचे लक्षात आले नाही. गतिरोधकामुळे एसटी गाडीचा वेग मंदावला. मागून भरधाव आलेल्या एसटीची (एम.एच १४ -१०७९) जोरात धडक पुढील एसटीला बसली. .त्यामुळे मागील एसटी गाडीच्या पुढील भागाच्या सर्व काचा फुटल्या असून मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक विद्यार्थी व शिक्षक झोपेतच होते.या अपघातात विद्यार्थी व शिक्षक जखमी झाले आहेत.घाबरलेल्या विद्यार्थ्यांचा मोठ्या प्रमाणात आरडाओरड झाल्याचे ऐकून एकलहरे परिसरातील हॉटेल व्यावसायिक व ग्रामस्थ मदतीसाठी धावून आले. मंचर बस स्थानकाचे वाहतूक नियंत्रक मोहम्मद सय्यद,रुग्णवाहिका चालक अमित काटे यांनी सर्व जखमींना मंचर येथील दोन रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले.भारतीय जनता पक्षाचे अरविंद वळसे पाटील, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सुहास बाणखेले ,शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस च्या पूजा वळसे पाटील यांनी हॉस्पिटल मध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांना उपचारासाठी मदत केली. अपघाताची माहिती समजल्यानंतर संगमनेरून अनेक पालक व शिक्षण संस्थेचे पदाधिकारी हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले..जखमी विद्यार्थ्यांची नावेश्वेता अभंग (वय १७),ईश्वरी करपे (वय १६),वर्षा राठोड (वय १८),अजय पवार (वय १८),प्रणव परदेशी (वय १६),अनुष्का कोरडे (वय १६),सार्थक अरगडे (वय १७),गणराज बांगर (वय १६),पूजा मुसळे (वय १६),दिव्या अरगडे (वय १६),भक्ती चितळे (वय १६),श्वेता सूर्यवंशी (वय १६),ईश्वरी कोकणे (वय १६),प्रीती खरात (वय १६),पुनम शिंदे (वय १६),प्रांशू तिवारी (वय १६),राहुल तळपे (वय १६),समाधान कांदळकर(वय १६),संजना कचेरीया (वय १७),अंकिता दिघे (वय १७) शिक्षक : भारती दळवी (वय ५७), रूपाली सुपेकर(वय ४९), गणेश गुंजाळ (वय ५३), संतोष थोरात (वय ४३), गणपत जोंधळे (वय ५४).“ राज्य परिवहन महामंडळाच्या वतीने जखमीला प्रत्येकी एक हजार रुपयाची अशी एकूण २५ हजार रुपयांचे रोख तातडीची मदत दिली आहे. सर्व जखमी सुखरूप असून त्यांना संगमनेर येथे सोडण्याची व्यवस्था मंचर आगाराच्या दोन एस टी गाड्यांद्वारे करण्यात आली. अपघातात दोन्ही एसटी गाड्यांचे एकूण दोन लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.”वसंत अरगडे आगार प्रमुख,मंचर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.