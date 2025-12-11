पुणे

Pune Nashik Highway : पुणे–नाशिक महामार्गावर मंचर जवळ एसटी दुर्घटना; २० विद्यार्थी, ५ शिक्षक जखमी!

Manchar ST Accident : मंचर येथे दोन एसटी बसची भीषण धडक होऊन २० विद्यार्थी व ५ शिक्षक जखमी झाले. सर्वांची प्रकृती स्थिर असून उपचार सुरू आहेत. पुणे–नाशिक महामार्गावरील एकलहरे येथे सहल करून परतणाऱ्या सह्याद्री कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना झालेली ही दुर्घटना स्थानिक मदतीने नियंत्रित झाली.
The Manchar ST Accident on Pune–Nashik Highway injured 20 students and 5 teachers from Sahayadri Junior College.

डी.के.वळसे पाटील
मंचर : संगमनेर(जि.अहिल्यानगर) येथील सह्याद्री जुनियर कॉलेज विद्यार्थ्यांची सहल कोकण दर्शन करून माघारी संगमनेरला जात असताना गुरुवारी पहाटे (ता.११) पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचर (ता.आंबेगाव)जवळ एकलहरे येथे असलेला गतिरोधक लक्षात आला नाही.गतीरोधकामुळे अचानक एस.टीची गती कमी झाली.त्यामूळे मागून आलेल्या एस.टीची जोरदार धडक बसली.त्यामुळे मागून आलेल्या एसटी गाडीच्या सर्व काचा फुटून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.या अपघातात २० विद्यार्थी व पाच शिक्षक जखमी झाले असून त्यांच्यावर मंचर येथे खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यत आले.

