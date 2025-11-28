Eknath Shinde : “मंचरला १३३ कोटींची जलयोजना मंजूर करणार”- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची निवडणूक सभेत मोठी घोषणा!

मंचर : “नगरविकास खात्याचा मंत्री मी आहे.मंचर पाणीपुरवठा योजनेसाठी १३३ कोटींचा प्रस्ताव माझ्याकडे आहे. मी तो तात्काळ मंजूर करणार. मी बाळासाहेबांचा सैनिक आहे. एकदा कमिटमेंट केली की पूर्ण करतो.त्यासाठी मंचरच्या नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेनेच्या राजश्री गांजाळे व इतर १६ उमेदवारांना निवडून द्या.” असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. मंचर(ता.आंबेगाव)येथे शुक्रवारी(ता.२८)मंचर नगरपंचायत निवडणूक शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचार सभेत बोलत होते. यावेळी आमदार शरद सोनवणे,विकास रेपाळे,देविदास दरेकर,रमेश येवले,नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार राजश्री गांजाळे,दत्ता गांजाळे,सचिन बांगर,प्रवीण थोरात,बाबू पाटे,अजित चव्हाण,रविंद्र वळसे पाटील,सुरेखा निघोट उपस्थित होत्या..शिंदे म्हणाले, “राजश्री पहिल्या क्रमांकावर येणारच. धनुष्यबाण म्हणजे विकासाचा ध्यास. दोन डिसेंबरला निकाल सुसाट लागेल.मंचर शहराच्या विकासाठी निधी कमी पडू देणार नाही.मंचर ग्रामपंचायतचे रुपांतर नगरपंचायत मध्ये मी केले आहे.जनतेच्या सेवेला प्राधान्य असल्याचे सांगून शिंदे म्हणाले, “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून ४५० कोटी रुपयांची मदत हजारो रुग्णांना केली. सभेच्या शेवटी त्यांनी धनुष्यबाण चिन्हाला मतदान करण्याचे आवाहन करत, “तुमचे एक मत इतिहास घडवेल, परिवर्तन घडवेल,” असा विश्वास व्यक्त केला..Eknath Shinde: सत्तेचा सात-बारा ठरविण्याचा अधिकार जनतेला: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; श्रीरामपूरच्या प्रस्थापित नेत्यांवर घणाघाती प्रहार.सोनवणे म्हणाले,” दत्ता गांजाळे सरपंच असताना केलेले काम जनते समोर आहे.राजश्री गांजाळे यांच्या नेतृत्वाखाली व शिंदे यांच्या निधीच्या माध्यमातून मंचरचा विकास गतिमान होईल.मंचरकरांनी शिवसेना उमेदवारांना साथ द्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.