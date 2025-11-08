Junnar Leopard : माणिकडोह निवारा केंद्रात क्षमता संपली; आता सध्या ६७ बिबटे; मागील २५ वर्षात ५६ नागरिकांचा मृत्यू!

खोडद : जुन्नर वनपरिक्षेत्रात आतापर्यंत बिबट्यांच्या हल्ल्यात ५६ जणांचा मृत्यू झाला असून यामुळे येथील मानव बिबट संघर्ष अधिक तीव्र झालेला पाहायला मिळत आहे.या वनपरिक्षेत्रातील मानव बिबट संघर्ष कमी करण्याचे आव्हान वनविभागासमोर असतानाच माणिकडोह येथील बिबटे ठेवण्याची क्षमता संपली असल्याने आता नवीन पकडलेले बिबटे कसे व कुठे ठेवायचे ही नवीन समस्या आता वनविभागासमोर निर्माण झाली आहे..माणिकडोह (ता.जुन्नर) येथे बिबट निवारा केंद्र आहे.या बिबट निवारा केंद्रात बिबटे ठेवण्यासाठी मोठे ४४ स्वतंत्र पिंजरे तयार करण्यात आले आहेत.या मोठ्या पिंजऱ्यात ४४ बिबटे ठेवले आहेत तर येथील पशु रुग्णालयात ६ बिबटे ठेवले आहेत, असे येथे ५० बिबटे सध्या ऐसपैस जागेत आहेत, मात्र या मोठ्या पिंजऱ्यात जागा शिल्लक राहिली नसल्याने पिंपरखेड आणि इतर ठिकाणी पकडलेले १७ बिबटे ज्या पिंजऱ्यात पकडले त्या पिंजऱ्यासह येथे ठेवण्यात आले आहेत.आता सध्या माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रात एकूण ६७ बिबटे आहेत.माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रातील बिबटे ठेवण्याची क्षमता पूर्ण झाल्याने आणखी पकडलेले बिबटे ठेवायचे कसे हा प्रश्न आता निर्माण होऊ लागला आहे..Nirgudasur Leopard News : निरगुडसरमध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ; नागरिकांची वनविभागाकडे तातडीने पिंजरे लावण्याची मागणी.मागील काही दिवसांमध्ये जुन्नर वनविभागाच्या वनपरिक्षेत्रातील गावांमध्ये बिबट्यांनी मोठ्या प्रमाणात धुमाकूळ घातला आहे. सन २००० पासून आतापर्यंत (मागील २५ वर्षांत) बिबट्यांच्या हल्ल्यात एकूण ५६ जणांचा मृत्यू झाला आहे तर अलीकडच्या सव्वा महिन्यात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे, यामुळे येथील मानव बिबट संघर्ष अधिकच चिघळला गेला आहे.पिंपरखेड (ता.आंबेगाव) येथील रोहन बोंबे या लहान मुलाचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर नागरिकांनी तीव्र आंदोलन छेडले आणि त्यानंतर सरकारने याबाबत काही ठोस पावले उचलली..माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रात मोठ्या पिंजऱ्यात जागा नसल्याने काही बिबटे पकडलेल्या पिंजऱ्यासह ठेवल्याने हे बिबटे पिंजऱ्याला धडका देतात, यामुळे हे बिबटे जखमी होत आहेत.पुढील काही दिवसांमध्ये येथील बिबट्या ठेवण्याची क्षमता ४० ने वाढणार असून पुढील ६ महिन्यात आणखी ४० ने क्षमता वाढणार आहे, अशी एकूण ८० नवीन बिबटे ठेवण्याची क्षमता वाढणार असल्याची माहिती जुन्नरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी दिली..Junnar Leopard Attacks: जुन्नर वनविभागात बिबट्यांची डरकाळी वाढली, सावधान बिबट्या नरभक्षक होतोय."बिबटे पकडण्यासाठी वनविभाग प्रयत्न करत आहे. नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर तात्काळ त्या ठिकाणी पिंजरा लावला जात आहे. बिबट्या प्रवरक्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांनी लहान मुलांची विशेष काळजी घ्यावी तसेच त्यांच्यावर लक्ष ठेवावे. आपल्या परिसरात भेटच्या आढळून आल्यास तात्काळ वन विभागाशी संपर्क साधावा."असे आवाहन जुन्नरचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.