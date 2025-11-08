पुणे

Junnar Leopard : माणिकडोह निवारा केंद्रात क्षमता संपली; आता सध्या ६७ बिबटे; मागील २५ वर्षात ५६ नागरिकांचा मृत्यू!

Leopard Shelter : माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राची क्षमता संपली; नवीन पकडलेले बिबटे ठेवण्याचा प्रश्न निर्माण, त्यामुळे वनविभागाला बिबटांची सुरक्षित व्यवस्था करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करावी लागणार आहेत.
Overcrowded cages put captured leopards at risk

खोडद : जुन्नर वनपरिक्षेत्रात आतापर्यंत बिबट्यांच्या हल्ल्यात ५६ जणांचा मृत्यू झाला असून यामुळे येथील मानव बिबट संघर्ष अधिक तीव्र झालेला पाहायला मिळत आहे.या वनपरिक्षेत्रातील मानव बिबट संघर्ष कमी करण्याचे आव्हान वनविभागासमोर असतानाच माणिकडोह येथील बिबटे ठेवण्याची क्षमता संपली असल्याने आता नवीन पकडलेले बिबटे कसे व कुठे ठेवायचे ही नवीन समस्या आता वनविभागासमोर निर्माण झाली आहे.

