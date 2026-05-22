NEET Paper Leak प्रकरणात मोठा खुलासा! भौतिकशास्त्राचा पेपर लीक करणारी मुख्य सूत्रधार मनिषा हवालदार; कसा आखला डाव?

नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने आज पुण्यातून आणखी एक "मनिषा" नावाच्या महिलेला अटक केली आहे. भौतिकशास्त्र विषयाचा पेपर याच प्रकरणातील आरोपी मनिषा मांढरेला दिल्याच्या आरोपावरून सीबीआयने त्यांची चौकशी केल्यानंतर अटक केली. पुण्यातील सेठ हरिलाल सराफ प्रशालेच्या त्या मुख्याध्यापिका म्हणून कार्यरत होत्या. यानंतर त्यांच्याविषयी मोठी माहिती समोर आली आहे. .हवालदार यांचे एम.एस्सी बी.एड असे शिक्षण झाले असून त्यांनी मॉडर्न कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम केलं आहे. १९९२ मध्ये विद्या प्रसारिणी सभेच्या भारत इंग्लिश स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून त्या रूजू झाल्या. याच महाविद्यालयात १९९२ ते २०२४ पर्यंत त्या शिक्षिका म्हणून भौतिकशास्त्र विषय शिकवत होत्या. त्यानंतर सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यांना सेठ हरिलाल सराफ प्रशालेत मुख्याध्यापिका म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. .NEET Paper Leak Pune: 'नीट' पेपरफुटी प्रकरणात पुण्यातील मुख्याध्यापिका मनीषा हवालदार निलंबित; सीबीआयची कारवाई.एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात हवालदार यांनी भौतिकशास्त्राच्या पेपरची प्रत मांढरेंना दिल्याची माहिती तपासातून समोर आली आहे. हवालदार यांचा थेट एनटीएमध्ये सहभाग असल्याने त्यांना भौतिकशास्त्राच्या पेपरची सर्व माहिती होती. सीबीआयने हवालदार यांची चौकशी केल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. .मुख्याध्यापिका मनिषा हवालदार यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.नीट पेपर फुटी प्रकरणी सीबीआयने पुण्यातून मनीषा हवालदारांना अटक केली होती. यानंतर सेठ हरिलाल सराफ प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका असणाऱ्या हवालदार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. विद्या प्रसारिणी सभेच्या व्यवस्थापकीय बैठकीनंतर हवालदार यांचे निलंबन केले आहे. हवालदार यांनी केलेल्या गैरकृत्याचा शालेय व्यवस्थापनाकडून निषेध नोंदवला आहे..NEET UG Paper Leak: पुण्यातील आणखी एका प्राध्यापिकेला सीबीआयकडून अटक,\nभौतिकशास्त्राची प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी कारवाई; निवडक विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका पुरवल्याचा आरोप.मनिषा हवालदार भौतिकशास्त्राचा पेपर फोडणाऱ्या मुख्य सूत्रधार आहेत. मनिषा मांढरे आणि मनिषा हवालदार या दोघींचे पुणे कनेक्शन निघाले आहे. मनिषा हवालदार एनटीएमध्ये तज्ञ म्हणून काम करत होत्या. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात हवालदारांनी मांढरेंना भौतिकशास्त्राचे पेपर दिले होते. रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्राचा पेपर फुटल्यानंतर एनटीएने सीबीआयला भौतिकशास्त्राचा पेपर पण फुटला असल्याची माहिती दिली होती. सीबीआयने हवालदार यांची चौकशी केल्यानंतर हे सगळं वास्तव आलं समोर आहे..पेपर फुटी प्रकरणात आतपर्यंत ११ जणांना अटक केली आहे. सीबीआयने आत्तापर्यंत या प्रकरणात ११ जणांना अटक केली आहे. मनिषा वाघमारे, मनिषा मांढरे आणि मनिषा हवालदार या तीन महिलांना अटक केली आहे. एकूण ११ पैकी ४ जणांना पुण्यातून अटक केली आहे. पेपर फुटी प्रकरणात आत्तापर्यंत सीबीआयने अटक केलेले आरोपीपी. व्ही. कुलकर्णी: पुणेमनीषा वाघमारे: पुणेमनिषा मांढरे: दिल्लीशुभम खैरनार: नाशिकधनंजय लोखंडे: अहिल्यानगर यश यादव: गुरुग्राममांगीलाल बिवाल: जयपूरविकास बिवाल: जयपूरदिनेश बिवाल: जयपूरडॉ राहुल शिरुरे: पुणेमनिषा हवालदार: पुणे.