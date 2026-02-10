Pune News: पुण्याच्या महापौरपदी मंजूषा नागपुरे बिनविरोध; उपमहापौरपदी परशुराम वाडेकर; काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची माघार!

पुणे: बिनविरोध निवडून आलेल्या भाजपच्या नगरसेविका मंजूषा नागपुरे यांची सोमवारी पुण्याच्या महापौरपदीही बिनविरोध निवड झाली. तर, भाजप-रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) परशुराम वाडेकर यांची उपमहापौरपदी बिनविरोध निवड झाली. नेत्यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद देत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने निवडणुकीतून माघार घेतली. .Viral Video: मुख्यमंत्र्यांनी दिली चक्क रामदेव बाबांना टक्कर! 'शीर्षासन' करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; जाणून घ्या शीर्षासनाचे फायदे.भाजपने सर्वाधिक ११९ जागा जिंकल्याने भाजपचाच महापौर, उपमहापौर होणार हे निश्चित झाले होते. दरम्यान, सोमवारी सकाळी अकरा वाजता नगरसचिव योगिता भोसले यांनी महापौर, उपमहापौरपदाची निवड प्रक्रिया सांगितली. त्यानंतर, जिल्हाधिकारी तथा पीठासीन अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी खासदार सुरेश कलमाडी, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव, माजी महापौर शांतिलाल सुरतवाला यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर महापौर व उपमहापौर निवडणूक बिनविरोध करू, हीच त्यांना श्रद्धांजली ठरेल, अशी विनंती भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षांकडे केली..प्रारंभी महापौर निवडणुकीसाठी पीठासीन अधिकारी डुडी यांनी उमेदवारांना माघार घेण्यासाठी १५ मिनिटांचा कालावधी दिल्यानंतर बिडकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गटनेते ॲड. नीलेश निकम यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नगरसेवकांशी चर्चा केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपच्या विनंतीला मान दिल्यानंतर त्यांच्या उमेदवार शीतल सावंत यांनी माघार घेतली. त्यानंतर, भाजपने पुन्हा काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र ऊर्फ चंदूशेठ कदम, नगरसेवक अरविंद शिंदे यांच्याशीही चर्चा केली. काँग्रेसनेही सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यांच्या उमेदवार अश्विनी लांडगे यांनीही माघार घेतली. .पीठासीन अधिकारी डुडी यांनी सावंत व लांडगे यांनी अर्ज माघार घेतल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर, महापौरपदी मंजूषा नागपुरे यांची बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा केली. त्यानंतर भाजप-रिपब्लिकन पक्षाकडून (आठवले गट) परशुराम वाडेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून दत्ता बहिरट व काँग्रेसकडून साहिल केदारी यांचे उपमहापौरपदासाठीचे अर्ज वैध ठरले. दरम्यान, भाजपकडून पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस पक्षासमवेत चर्चा झाली. त्यानंतर बहिरट व केदारी यांनीही माघार घेतल्याने वाडेकर यांचा उपमहापौरपदाचा मार्ग मोकळा झाला..पुणेकरांना वाहतूक कोंडीमुक्त, प्रदूषणविरहित हवा असलेले सुरक्षित शहर हवे आहे. जनतेच्या इच्छा, आकांक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता आपल्या सर्वांची आहे. शहर विद्रूप होणार नाही, अतिक्रमणांच्या विळख्यात सापडणार नाही, यासाठी आपण प्रयत्न करू. लोकप्रतिनिधी आल्यानंतर शहराच्या कारभारात गुणात्मक फरक पडतो, हे सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे.- मंजूषा नागपुरे, नवनिर्वाचित महापौर.Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.झोपडपट्टीवासीयांच्या प्रश्नांसाठी महापालिकेवर अनेकदा मोर्चे, आंदोलने केली. वंचित, दुर्लक्षितांच्या प्रश्नांना कायम वाचा फोडण्याचे काम केले. मात्र कधी आपण याच महापालिकेत उपमहापौर होऊ असेे वाटले नव्हते. पहिल्यांदा पत्नी, त्यानंतर मला उपमहापौरपदाची संधी मिळाली. या संधीचा उपयोग करून शहराच्या विकासात योगदान देण्याचे काम करू.- परशुराम वाडेकर, नवनिर्वाचित उपमहापौर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.