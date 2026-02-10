पुणे

Pune News: पुण्याच्या महापौरपदी मंजूषा नागपुरे बिनविरोध; उपमहापौरपदी परशुराम वाडेकर; काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची माघार!

Pune Mayor election Congress NCP withdraw: पुणे महापौरपदी मंजूषा नागपुरे यांची बिनविरोध निवड; काँग्रेस-राष्ट्रवादीची माघार
Pune Gets New Mayor as Manjusha Nagpure Wins Unopposed

Pune Gets New Mayor as Manjusha Nagpure Wins Unopposed

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: बिनविरोध निवडून आलेल्या भाजपच्या नगरसेविका मंजूषा नागपुरे यांची सोमवारी पुण्याच्या महापौरपदीही बिनविरोध निवड झाली. तर, भाजप-रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) परशुराम वाडेकर यांची उपमहापौरपदी बिनविरोध निवड झाली. नेत्यांच्या निधनाच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद देत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने निवडणुकीतून माघार घेतली.

Loading content, please wait...
pune
election
mayor
district
Deputy Mayor
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.