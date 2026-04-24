Indapur News : इंदापूरमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांचा संवाद मेळावा; मराठा समाज संघटन आणि आंदोलनाचा इशारा

इंदापूर - केवळ मोर्चे व सभा करून समाजाचे प्रश्न सुटत नाहीत, प्रत्यक्ष काम करणे गरजेचे आहे. गाव तिथे मराठा सेवक असला पाहिजे, तो कोणत्याही पक्षाशी जोडलेला नसावा. निःस्वार्थीपणे काम करणाऱ्या तरुणांनी पुढे यावे, असे आवाहन करीत मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर व्यापक संघटन उभा राहणे गरजेचे आहे असे प्रतिपादन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले..इंदापूर येथे समाज बांधवांशी संवाद मेळाव्यात जरांगे पाटील बोलत होते तत्पूर्वी त्यांनी शहरात प्रवेश करताना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आजोबा वीरश्री मालोजीराजे भोसले यांच्या स्मारकाला अभिवादन केले. त्यानंतर कार्यक्रम स्थळी समाजातील यशस्वी तरुणांचा सत्कार केला.यावेळी बोलताना जरांगे पाटील यांनी 'इंदापूरकरांना भेटायचे होते म्हणून आलो,' असे सांगत आरक्षण आंदोलनावेळी समाजाने केलेल्या उपोषण व आंदोलनांची आठवण करून दिली.मराठा आरक्षण अत्यावश्यक असल्याचे सांगताना 'एका व्यक्तीला नोकरी मिळाली तर अनेक पिढ्यांचा विकास होतो. प्रत्येक क्षेत्रात मराठा तरुणांचा सहभाग वाढला पाहिजे.' आरक्षणासाठी समाजाची एकजूट महत्त्वाची ठरली असल्याचेही त्यांनी सांगितले..उर्वरित मागण्यांसाठी पुन्हा आंदोलन उभारण्याचा इशारा देताना 'लवकरच तारीख जाहीर करू, सर्वांनी ताकदीने सहभागी व्हावे.' सातारा गॅझेटमधील नोंदी लागू झाल्यास मोठा मार्ग मोकळा होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. तसेच समाजात फूट पाडण्याचे प्रयत्न होतील, कोणावरही अंधविश्वास ठेवू नका.समाजातील अंतर्गत वाद मिटवून एकत्र येण्याचे आवाहनही केले.आपण समाजाचे मालक नसून सेवक आहोत.समाजातील तरुणांनी व्यवसायाकडे वळावे, लोकवर्गणीतून आर्थिक मदत करून उद्योजकता वाढवावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच दारू व अन्य व्यसनांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले.राज्यात कुठेही मराठा समाजावर अन्याय झाला तर आपण पुढे राहू. अशी ग्वाही दिली..सरकारवर टीका...सातारा गॅझेट संदर्भात एक महिन्यात निर्णय होईल असे सांगितले होते, मात्र आठ महिने उलटले तरी ठोस कार्यवाही नाही. उपसमितीने काम केले नाही, तर तिचा उपयोग काय?' असा सवाल जरांगे यांनी उपस्थित केला. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणीही केली.तसेच, हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रे देणे, कुणबी नोंदींवरून प्रमाणपत्र वितरण, प्रलंबित व्हॅलिडिटी प्रकरणे, मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणे, तसेच बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना मदत देणे यासारख्या मुद्द्यांवरही सरकारला लक्ष्य केले.