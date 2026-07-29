Manoj Jarange Patil : 'आता मी जाईन नाहीतर सरकार जाईल'; मनोज जरांगे पाटील यांचा इशारा, २९ ऑगस्टला निर्णायक आंदोलनाची घोषणा

Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढा देणारे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला इशारा देत २९ ऑगस्ट रोजी निर्णायक आंदोलन छेडण्याची घोषणा केली आहे. "आता मी जाईन नाहीतर सरकार जाईल," असा इशारा देत सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करत असून समाजातील तरुणांचे हाल होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला..जरांगे पाटील म्हणाले, "मराठा समाजाच्या आंदोलनाला तीन वर्षे पूर्ण झाली, 924रीही संघर्ष कायम आहे. सरकारकडून समाजाला येड्यात काढण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे आता किती वेळ द्यायचा आणि किती नाही, याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.".ते पुढे म्हणाले, "महाराष्ट्रातील सर्व मराठा बांधवांना आवाहन आहे की, २९ ऑगस्ट रोजी शेवटचे आणि निर्णायक आंदोलन करायचे आहे. हे आंदोलन इतक्या ताकदीने उभे करायचे की, मराठा समाजाचे प्रश्न पुन्हा कधीही मागे पडणार नाहीत.".जरांगे पाटील यांनी सरकारवर ५८ लाख नोंदींच्या आधारे आरक्षणासाठी पात्र ठरणाऱ्या नागरिकांना प्रमाणपत्र न दिल्याचा आरोपही केला. "राज्यात ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्या आधारे सरकारने संबंधितांना प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी आमची वारंवार मागणी आहे. मात्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळेच २९ ऑगस्टचे आंदोलन निर्णायक ठरणार आहे," असे ते म्हणाले..Maratha Reservation: अंतरवाली सराटी लाठीमार प्रकरण; मराठा आंदोलकांवरील ३९ गुन्हे मागे, १० प्रस्ताव न्यायालयात प्रलंबित.ज्या नागरिकांच्या मराठा समाजाच्या नोंदी उपलब्ध आहेत, त्यांनी तातडीने अर्ज करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. तसेच आजपासूनच आंदोलनाच्या तयारीला लागण्याचे आवाहन करत त्यांनी राज्यभरातील मराठा समाजाला मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.