Manorama Khedkar : मनोरमा खेडकरांचा कारनामा संपेना! नोटीशीसहीत झाल्या गायब, पोलिसांकडून शोध सुरु...

Police find notice torn at bungalow : नवी मुंबईतील क्लीनर अपहरणी मनोरमा खेडकर यांना न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. हा जामीन देत असताना पोलिसांना सहकार्य करण्याची अटही न्यायालयाने घातली होती. मात्र, त्यानंतर मनोरमा खेडकर बेपत्ता झाल्या. त्यांच्याशी संपर्क होत नसल्याने पोलिसांनी त्यांच्या बंगल्यावर नोटीस चिपकवली होती. मात्र, ही नोटीसही आता फाडण्यात आली आहे. मनोरमा खेडकर या गायब असताना ही नोटीस नेमकी कुणी फाडली? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातो आहे. .अपहरण प्रकरणात मनोरमा खेडकर यांना १३ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला आहे. १३ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी त्यांच्या वकीलांनी न्यायालयातून अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मात्र,मनोरमा खेडकर आता पोलीस तपासात सहकार्य करत नसल्याचा दावा पोलिसांकडून केला जातो आहे..Puja Khedkar: पुजा खेडकरच्या घरी पोलिसांचा ताफा; गुन्ह्यात अनेक नावे असण्याची शक्यता.१३ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी मुलुंड ते ऐरोली मार्गावर MH 12 RP 5000 क्रमांकाची कार आणि सिमेंट मिक्सर ट्रक यांचा अपघात झाला होता.या ट्रकमध्ये चालक चंदकुमार चव्हाण आणि हेल्पर प्रल्हाद कुमार हे होते, तर कारमध्ये दोन अज्ञात व्यक्ती होते. अपघातानंतर कारमधील दोघांनी हेल्पर प्रल्हाद कुमारला जबरदस्तीने त्यांच्या कारमध्ये बसवून घेतले होतं. तसेच पोलीस ठाण्यात न पोहोचता त्याचं अपहरण केलं होतं. याप्रकरणी नवी मुंबईच्या रबाळे पोलीस ठाण्यात अपहरणाची तक्रार दाखल करण्यात आली होती..Manorama Khedkar Granted Bail: पूजा खेडकरची आई मनोरमा खेडकर यांना जामीन मंजूर; पिस्तूल दाखवून शेतकऱ्यांना धमकावलं होतं!.याप्रकरणाच्या तपासादरम्यान संबंधित कार ही पुण्यातील पूजा खेडकर यांच्या घरात उभी असल्याचे निष्पन्न झाले होतं. त्यानंतर नवी मुंबई पोलिसांची टीम खेडकर कुटुंबाच्या घरी पोहोचली असता मनोरमा खेडकर यांनी पोलिसांना घरात प्रवेशही करू दिला नव्हता. मात्र, काही वेळाने खेडकर यांच्या घरातून ट्रक हेल्पर प्रल्हाद कुमार याची सुटका करण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी आता नवी मुंबई पोलीस करत आहे. मात्र, मनोरमा खेडकर गायब असल्याने आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.