Maratha Reservation : 'मी मनोजदादांच्या निकटवर्तीयांना मेसेज करेपर्यंत सगळं...; मराठा आरक्षणावर असीम सरोदे यांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया

पुणे : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर पाच दिवस आमरण उपोषण केलं. "मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, त्यांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश व्हावा" ही या आंदोलनाची प्रमुख मागणी होती. त्यासोबतच सातारा, औंध संस्थान तसेच हैद्राबाद गॅझेटिअरची (Hyderabad Gazetteer) अंमलबजावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली होती..सरकारने हैद्राबाद गॅझेटिअरबाबत त्वरित निर्णय घेतला असून, सातारा संस्थानाबाबत पुढील महिन्यात निर्णय होईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. मात्र, कायदेतज्ज्ञ आणि समाजातील जाणकार लोकांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत..'सगळं आधीच ठरलेलं होतं'ज्येष्ठ विधीज्ञ असीम सरोदे (Asim Sarode) यांनी या प्रकरणावर भाष्य करताना स्पष्ट केले की, मनोजदादा जरांगे यांना अपेक्षित तो निकाल अजूनही मिळालेला नाही, हे आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. स्वतः मनोजदादाच्या निकटवर्तीयांचा मला अगदी शेवटच्या क्षणी फोन आला होता. त्यांनी विचारले की, सरकारी प्रतिनिधींशी बोलताना काय सांगावे, कोणता मुद्दा मांडावा?.यावर मी त्यांना तपशीलवार टाईप करून संदेश पाठवला होता. मात्र, तोपर्यंत चर्चेचे स्वरूप बदलले होते आणि सरकारने सर्वांना आपल्या भूमिकेत गुंतवून ठेवले होते. परिणामी, जे मनोजदादांना अपेक्षित होते ते साध्य झालेच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांनी सरकारला सुचवले होते की, कुणबी-मराठा नोंदींची पडताळणी अर्ज दाखल केल्यापासून सात दिवसांत व्हावी आणि त्यासाठी स्वतंत्र परिपत्रक काढले जावे; पण सरकारने जात पडताळणीसाठी ९० दिवसांची मुदत निश्चित केली..GR मधील अडथळे आणि क्लिष्ट भाषासरकारने दिलेल्या GR (शासकीय आदेश) मध्ये मराठा विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद, तसेच शिक्षणानुसार नोकऱ्या देण्याची हमी असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, त्यात प्रक्रियेबाबत स्पष्टता नाही. सरकारने क्लिष्ट भाषा वापरून मुद्दाम अडथळे निर्माण केले का? असा संशय उपस्थित होत आहे..आंदोलनकर्त्यांची फसवणूक होण्याची शक्यतासरोदे यांच्या मते, "आंदोलनकर्त्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. आरक्षण हा एकमेव विकासाचा मार्ग आहे असा समज चुकीचा आहे. शिक्षण, रोजगार, दर्जेदार सुविधा या मूळ मागण्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल.".मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेला सल्लासरोदे यांनी सुचवले की, ज्या मराठा कुटुंबांची 'कुणबी-मराठा' नोंद नाही, त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळण्यासाठी मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त वाढवून केंद्र सरकारकडे मागणी करायला हवी होती. मुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारला मागणीपत्र देऊन त्याची प्रत जरांगे यांना दिली असती तर अधिक विश्वासार्हता निर्माण झाली असती..कायदे तज्ज्ञांचा सवालओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षणाबाबत कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे मराठा समाज गोंधळलेल्या स्थितीत आहे. सरकारने दिलेल्या निर्णयामुळे खरंच आंदोलनकर्त्यांची फसवणूक झाली आहे का? असा प्रश्न आता समाजात तीव्रतेने विचारला जात आहे..