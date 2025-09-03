पुणे

Maratha Reservation : 'मी मनोजदादांच्या निकटवर्तीयांना मेसेज करेपर्यंत सगळं...; मराठा आरक्षणावर असीम सरोदे यांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया

Manoj Jarange Patil Ends Hunger Strike in Mumbai : GR मधील क्लिष्ट भाषेमुळे मराठा समाज फसणार? तज्ज्ञांची शंका
Updated on

पुणे : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर पाच दिवस आमरण उपोषण केलं. “मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, त्यांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश व्हावा” ही या आंदोलनाची प्रमुख मागणी होती. त्यासोबतच सातारा, औंध संस्थान तसेच हैद्राबाद गॅझेटिअरची (Hyderabad Gazetteer) अंमलबजावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

