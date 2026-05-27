Marathi Bandishi Project: मराठी बंदिशींचे होणार दस्तावेजीकरण; पुस्तक, दृकश्राव्य स्वरूपात जतन, मराठी भाषा विभागाचा प्रकल्प

पुणे : गायनाचार्य पं. विष्णू दिगंबर पलुसकर यांच्या परंपरेतील मराठी बंदिशींचा वारसा जतन करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाने महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेतला आहे. याअंतर्गत दुर्मीळ मराठी बंदिशी आणि चीजांचे पुस्तक रूपाने तसेच दृकश्राव्य स्वरूपात दस्तावेजीकरण होणार आहे..पं. पलुसकर यांनी संगीत घराघरात पोहोचवण्यासाठी प्रादेशिक भाषेत बंदिश रचण्याचे महत्त्व जाणले होते. त्यासाठी अन्य रचनाकारांकडून त्यांनी मराठी बंदिशींच्या रचना करून घेतल्या. बरीच वर्षे त्या मैफिलीत गायल्या जात होत्या. मात्र त्यांचे पुरेसे दस्तावेजीकरण झाले नाही आणि कालौघात यातील अनेक रचना विस्मृतीत गेल्या. त्यामुळेच आज ब्रज भाषेतील किंवा अन्य बंदिशींची अनेक पुस्तके उपलब्ध आहेत; परंतु मराठीतील बंदिशींविषयी फारशी माहिती उपलब्ध होत नाही. .ही उणीव दूर करण्यासाठी ज्येष्ठ ख्याल गायिका माधवी नानल यांनी राज्य सरकारला प्रस्ताव दिला होता. भाषा विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी या कल्पनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यानुसार या प्रकल्पाचा शासन निर्णय सरकारने काढला आहे. या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कार्यान्वयनासाठी समन्वयक म्हणून नानल याच काम पाहणार असून, त्या तज्ज्ञ कलाकार आणि जाणकारांची समिती स्थापन करून प्रकल्पाचे काम पूर्ण करतील. .या प्रकल्पासाठी ३८ लाख ७५ हजार ९८० रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यात कलावंतांचे मानधन, स्टुडिओ भाडे आणि पुस्तक छपाई अशा विविध बाबींचा समावेश आहे. या संग्रहित बंदिशींचे पुस्तक मराठी भाषा विभागातर्फे प्रकाशित होणार आहे..या प्रकल्पातून नव्या पिढीतील कलाकारांपर्यंत आणि रसिकांपर्यंत मराठी बंदिशी पोहोचवण्यासाठी मदत होईल. त्यासाठी मराठी बंदिशी शोधण्याचा प्रयत्न करते आहे. मराठी बंदिशी या सादर करण्यासाठी अवघड असतात, हा गैरसमजही यानिमित्ताने दूर होईल.- माधवी नानल, ज्येष्ठ ख्याल गायिका.