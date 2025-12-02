Supreme Court: एक याचिका देशातील प्रत्येकासाठी निर्णायक… आगीत मुलगी गमावलेल्या वडिलांची लढाई, सरकारनं नाही पण बापानं करुन दाखवलं

आगीत प्रिय मुलीला गमावलेल्या वडिलांनी देशातील आपत्ती व्यवस्थापन प्रणाली सुधारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका आपत्कालीन प्रतिसाद अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने दाखल करण्यात आली असून, त्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि संबंधित यंत्रणांना नोटीस बजावली..मुलीचा एका आग दुर्घटनेत मृत्यून्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते स्वतः न्यायालयात हजर होते. त्यांनी सांगितले की, २०१९ मध्ये त्यांच्या मुलीचा एका आग दुर्घटनेत मृत्यू झाला. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि राष्ट्रीय इमारत संहितेच्या योग्य अंमलबजावणीचा अभाव असल्यामुळे दरवर्षी हजारो निरपराध जीव जातात आणि अनेक कुटुंबे कायमची उध्वस्त होतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला..याचिकेत संविधानाच्या कलम २१ खाली “आपत्कालीन संरक्षणाचा अधिकार” हा मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित करण्याची महत्त्वाची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच देशभरात अग्निशमन सेवा, रस्ते आपत्कालीन प्रतिसाद आणि एकूण आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेतील मूलभूत कमतरता तात्काळ दूर करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, असे न्यायालयाला साकडे घातले आहे.काय आहेत मागण्या?याचिकेतील प्रमुख मागण्या अशा आहेत की, गृह मंत्रालय, रस्ते वाहतूक मंत्रालय, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि सर्व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलांना एक राष्ट्रीय जबाबदारी डॅशबोर्ड तयार करण्याचे आदेश द्यावेत. जिल्हानिहाय अग्निजोखीम ऑडिट करून त्याचा डेटा सर्वांसमोर ठेवावा. पुढील बारा महिन्यांत सर्व इमारती राष्ट्रीय इमारत संहिता भाग-४ च्या मानकांचे काटेकोरपणे पालन करतात याची खात्री करावी..याशिवाय एनडीएमए आणि अग्निशमन सेवांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग नेमावा, तीन वर्षांहून जुन्या अपघात प्रकरणांचा त्वरेने निपटारा करण्यासाठी राष्ट्रीय विशेष खंडपीठ किंवा न्यायाधिकरण स्थापन करावे आणि आपत्तीतील मृत्यूंसाठी देशपातळीवर एकसमान भरपाई योजना लागू करावी, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे..केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीसवीज मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आणि राज्य वीज वितरण कंपन्यांना दर तीन महिन्यांनी सुरक्षा ऑडिट करणे, प्रभावी सार्वजनिक सूचना यंत्रणा उभी करणे, देखभालीचे कडक नियम पाळणे आणि वीज अपघातातील बाधितांना त्वरित भरपाई देणे बंधनकारक करावे, अशीही मागणी आहे.सुनावणीनंतर खंडपीठाने केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस जारी केली असून, चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही याचिका केवळ एका कुटुंबाच्या दुःखातून उभी राहिली असली, तरी ती देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या जीविताच्या सुरक्षेशी निगडित आहे, असे निरीक्षण न्यायालयातून आले..CJI Suryakant यांचा प्लॅन उघड! सुप्रीम कोर्टात काहीतरी मोठं घडणार..नियम एकदम बदलले, नेमकं चाललंय काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.