Crime News: मरकळमधील बेपत्ता युवकाचा जालन्यात खून; दोघांना अटक, पैशांच्या देवाण-घेवाणीवरून घडला प्रकार

Law And Order: मरकळ येथील २० वर्षीय अथर्व लोखंडे याचा पेवा ग्रामपंचायत हद्दीत खून झाला. कृष्णा राजाराम धोत्रे व मारुती मानकर यांना अटक; खून पैशांच्या देवाण-घेवाणीवरून झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
आळंदी : पैशांच्या देवाण-घेवाणीवरून आळंदी जवळील मरकळ येथील २० वर्षीय युवकाचा खून पेवा (ता. मंठा, जि जालना) ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये घडल्याची घटना बुधवारी (ता. ४) उघडकीस आली. दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून अन्य आरोपींचा शोध सुरू आहे.

