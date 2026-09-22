Pune News: संरक्षक कठडे नाहीत, परवानगीही नाही; इंद्रायणीवरील नवीन पुलावर अवजड वाहनांची धोकादायक वाहतूक

आळंदी : आळंदी-लोणीकंद मार्गावरील मरकळ-तुळापूरला जोडणाऱ्या इंद्रायणी नदीवरील नवीन पुलाचे बांधकाम अपूर्ण आहे. संरक्षक कठडे नसताना आणि अधिकृत परवानगीपूर्वीच अवजड वाहनांची धोकादायक वाहतूक सुरू झाली आहे. यामुळे अपघाताचा गंभीर धोका निर्माण झाला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पोलिसांच्या भूमिकेकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.आळंदी-लोणीकंद या राष्ट्रीय महामार्गावरील मरकळ-तुळापूरला जोडणारा इंद्रायणी नदीवरील जुना पूल अनेक वर्षांपासून कमकुवत झाला होता. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मागील काही वर्षांपासून येथील जड-अवजड वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही. अनेक औद्योगिक कंपन्यांची वाहने धोका पत्करून याच मार्गावरून ये-जा करत होती. या पार्श्वभूमीवर, सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाच्या वतीने याच ठिकाणी नवीन पुलाचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे..प्रत्यक्षात नवीन पुलाचे बांधकाम अजूनही सुरू आहे. पुलाला अत्यावश्यक असलेले संरक्षक कठडे बसवण्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पुलाच्या संरचनात्मक स्थिरतेची (स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी) तपासणी बाकी असून, वाहतुकीसाठी खुला करण्याबाबत कोणताही अधिकृत आदेश आलेला नाही. असे असतानाही, अनेक प्रकारची छोटी-मोठी आणि अवजड वाहने या पुलावरून सध्या सर्रासपणे ये-जा करत आहेत. संरक्षक कठड्यांअभावी एखादे वाहन नदीत कोसळून मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. .त्यामुळे संबंधित ठेकेदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच पोलिसांनी या गंभीर बाबीकडे तातडीने लक्ष देऊन वाहतूक थांबवणे आवश्यक बनले आहे. या भागातील बहुतांश अवजड वाहने, कंटेनर आणि ट्रॅक्टर वाहतुकीसाठी याच मार्गाचा प्रामुख्याने वापर करतात. शिवाय, लोणीकंद-वाघोली-शिक्रापूरला जोडणारा हा महत्त्वाचा मार्ग असल्याने स्थानिक पातळीवरील छोट्या-मोठ्या वाहतुकीची वर्दळही येथे असते. त्यामुळे हा पूल वाहतुकीसाठी खुला झाल्यावर परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन दळणवळण अधिक सोयीचे होणार आहे..दृष्टिक्षेपात नवीन पूलमंजूर निधी : ८३२.२१ लाख रुपयेपुलाची लांबी : १२० मीटरजोडरस्त्याची लांबी : २५५ मीटर (मरकळ बाजू १२० मी., तुळापूर बाजू १३५ मी.)कामाची मुदत : १८ महिनेबांधकाम सुरुवात : २०२२-२३.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...हे भाग जोडले जाणारआधीच विलंबाने पूर्ण होत असलेल्या या पुलामुळे धानोरे-मरकळ औद्योगिक वसाहत, भोसरी-चाकण औद्योगिक पट्टा तसेच लोणीकंद-रांजणगाव येथील औद्योगिक क्षेत्र एकमेकांना जोडले जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.