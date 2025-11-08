Pune News: वधू एक, बायोडाटा अनेक! पुण्यात विवाह मंडळांकडून फसवणुकीचा धक्कादायक प्रकार

पुणे : वधू-वर शोधणाऱ्या कुटुंबांना लक्ष्य करून काही विवाह मंडळांकडून संगनमताने फसवणुकीचा प्रकार सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. एकाच वधूचा फोटो वापरून विविध नावांनी बनावट बायोडेटा तयार करून इच्छुकांना पाठवले जात असल्याचे समोर आले आहे. शुल्क आकारून त्यानंतर कोणत्याही सुविधा न पुरवणाऱ्या या मंडळांविरोधात स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सध्या अनेक वधू-वर सूचक मंडळे समाज माध्यमे, संकेतस्थळ आणि मोबाईल ॲपद्वारे कार्यरत आहेत. इच्छुकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांचा बायोडेटा तयार केला जातो. परंतु, काही बोगस मंडळे, हेच व्यासपीठ बनावट बायोडेटा तयार करण्यासाठी वापरत आहेत. एका वधूचा फोटो विविध नावांनी वापरला जात आहे..शैक्षणिक पात्रता, व्यवसाय, पत्ता पूर्णपणे बदलून तो बायोडेटा इतरांना पाठवला जात आहे. या माध्यमातून इच्छुकांकडून विश्वास संपादन करून पुढे त्यांच्याकडून शुल्काची मागणी केली जाते. विशेष म्हणजे बनावट बायोडेटा तयार करताना, वर किंवा वधूला अपेक्षित असल्याप्रमाणे त्यात माहिती नमूद केली जात आहे..‘‘विवाह मंडळात नोंदणी करण्यापूर्वी त्यांच्या विश्वासार्हतेची खात्री करूनच व्यवहार करावा. अनोळखी ठिकाणाहून आलेल्या बायोडेटावर विश्वास ठेवू नये आणि माहितीची पडताळणी झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष भेटू नये,’’ असे आवाहन पोलिसांनी केले..नुकताच तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखलमुला-मुलींच्या फोटोंचे वेगवेगळे प्रोफाइल तयार करून त्यातील नाव, जात बदलून त्या प्रोफाइल वधू-वर शोधणाऱ्या कुटुंबीयांना पाठवत पुणेकरांना टार्गेट करणाऱ्या विवाह मंडळांच्या तिघांवर स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. राज्य महिला आयोगाकडे झालेल्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा दाखल केला. प्रतिभा योगेश तरसे, विद्या देशपांडे आणि नीलेश केशव वऱ्हाडे (सर्व रा. नाशिक) यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. तक्रारदार राजेश रामचंद्र बेल्हेकर (वय ६१, रा. महर्षीनगर, पुणे) यांनी सांगितले की, मुलाला मंडळांच्या माध्यमातून वधू शोधत असताना, विविध वधूंची नावे, माहिती वेगळी असली, तरी फोटो एकाच मुलीचा असल्याचे माझ्या लक्षात आले. विवाह मंडळाच्या नावाखाली बनावट फोटो, बायोडेटा तयार करून आर्थिक फसवणूक करणारे हे रॅकेट थांबवणे आवश्यक आहे..ही खबरदारी घ्या...फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याने मोफत असलेल्या मंडळात नोंदणी करू नकामंडळाची विश्वासार्हता तपासावीतेथील व्यक्ती कोण आहेत, याची माहिती घ्यावीनोंदणी करताना तपासणी होते का, याची पडताळणी करावीअनोळखी ठिकाणाहून आलेल्या बायोडेटावर विश्वास ठेवू नयेकोणत्या भूल-थापांना बळी पडू नयेमाहितीची खात्री झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष भेटणे टाळावे.फसवणुकीचा मार्गअनेक वधू-वर सूचक मंडळे सोशल मीडिया, संकेतस्थळ, मोबाईल ॲपद्वारे कार्यरतइच्छुकांनी दिलेल्या माहितीवरून बायोडेटा तयार होतात, परंतु काही बोगस मंडळे याद्वारे बनावट माहिती तयार करतातएका वधूचा फोटो घेऊन शैक्षणिक पात्रता, व्यवसाय, पत्ता बदलून विविध नावांनी बायोडेटा तयारइच्छुकांकडून विश्वास संपादन करूनपुढे शुल्काची मागणीनोंदणी शुल्क घेतल्यावर फोन बंद, ईमेल बंद, पत्ता खोटा निघतो.Thane News: एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन मतदान ओळखपत्र, निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार उघड.आमच्याकडे कोणी नोंदणी करण्यासाठी आल्यानंतर आम्ही सर्व कागदपत्रांची तपासणी करतो. वधू किंवा वराची खोटी माहिती भरली जाणार नाही, याची आम्ही काळजी घेतो. त्यामुळे फसवणुकीला वाव राहत नाही. नागरिकांनी वधू-वराचा शोध घेताना, एखादे वधू-वर सूचक मंडळ, संकेतस्थळ किती सुरक्षित आहे, याचा विचार करावा. नोंदणी करताना त्या संस्थेची विश्वासार्हता तपासावी.- डॉ. गौरी कानिटकर, संस्थापिका, अनुरूप विवाह संस्था.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.