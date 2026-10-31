पुण्यात विवाहितेनं ७ वर्षांच्या चिमुकल्यासोबत १८व्या मजल्यावरून मारली उडी; CCTV फूटेज पोलिसांच्या हाती; काय घडलं?

पिंपरी चिंचवडमध्ये एका महिलेनं तिच्या मुलासह इमारतीच्या १८ व्या मजल्यावरून उडी मारून आयुष्य संपवल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. शुक्रवारी सांयकाळी ही घटना घडली असून एकता भांगड आणि माधव भांगड अशी त्यांची नावे आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. फॉरेन्सिक पथकाच्या मदतीनं पंचनामा केला जात आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की,सायंकाळी साडे सहा वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांना सिग्नेचर पार्क डांगे चौक परिसरात महिलेनं मुलासह आत्महत्या केल्याची घटना घडल्याची माहिती मिळाली. महिला आणि सात वर्षांच्या मुलाचे मृतदेह इमारतीच्या खाली पडले होते. त्यांनी १८व्या मजल्यावरून उडी मारली होती. महिला तिच्या पती आमि मुलासोबत या इमारतीत राहत होते..Viral Video: ज्यांनी इमारत उभी केली, त्यांनाच लिफ्टमध्ये जागा नाही! २१ मजले डोक्यावर ओझं घेऊन चढणाऱ्या मजुराचा VIDEO पाहून डोळे पाणावतील!.महिलेचा पती आयटी कंपनीत येरवडा परिसरात कामाला आहेत. मूळचे राजस्थानचे असून घरात तिघेच राहत होते. या प्रकरणी पोलिसांनी पतीची चौकशी केली आहे. ते नेहमीप्रमाणे कामावर गेल्यानंतर घरात पत्नी आणि मुलगा दोघेच होते. सायंकाळी त्यांना या घटनेची माहिती मिळाली..पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजचीही तपासणी केली. त्यात महिला त्यांच्या मुलाला घेऊन लिफ्टने १८ व्या मजल्यावर गेली. त्यानंतर १८व्या मजल्यावरील गॅलरीतून त्यांनी उडी मारली. दोघांच्याही चपला १८व्या मजल्यावर गॅलरीत आढळून आल्या असल्याचं सांगण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.