Pune News : पारगाव येथून विवाहीत महिला लहान मुलीसह बेपत्ता

married women along with her daughter missing police pargaon Sakal

सुदाम बिडकर पारगाव : पारगाव ता. आंबेगाव येथे ऊस तोडणी करण्यासाठी आलेल्या कुटुंबातील ३२ वर्षीय महिला व तिची लहान चार वर्षाची मुलगी राहत्या घरातून कुणाला काही एक न सांगता कुठेतरी निघून गेली असून त्यांचा शोध घेतला असता ते मिळून आल्याने ते बेपत्ता झाल्याबाबत बेपत्ता महिलेचा पती याने पारगाव पोलीस ठाण्यात खबर दिली आहे. पारगाव कारखाना पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुरेश मोरसिंग जाधव (मुळ रा रोकडेतांडा ता. चाळिसगाव जि जळगाव) हे आपली पत्नी, मुलांसह एक ते दीड महिन्यापूर्वी पारगाव कारखाना येथे ऊस तोडणी साठी आले असून रविवार दि.७ रोजी सकाळी सहा वाजण्यापुर्वी पारगाव कारखाना येथे राहत असलेल्या झोपडीतून त्यांची पत्नी सुरेखा सुरेश जाधव ( वय ३२ वर्षे ) चार वर्षाच्या मुलीला सोबत घेऊन घरात कोणाला काही न सांगता कोठेतरी निघून गेली आहे. जाधव यांनी तिचा आजूबाजूला व परिसरात शोध घेतला असता ती मिळून न आल्याने ती बेपत्ता झाल्याबाबत पारगाव पोलीस ठाण्यात खबर दिली आहे. पारगाव पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक लहू थाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार किर्वे पुढील तपास करत आहे. बेपत्ता महिलेचे वर्णन नाव सुरेखा सुरेश जाधव ( वय ३२ वर्षे रा.पारगाव ता आंबेगाव जि पुणे मुळ रा रोकडेतांडा ता. चाळिसगाव जि जळगाव), रंग- गोरा, केस काळे लांब चेहरा- गोल, उंची पाच फुट,अंगाने मध्यम, कानात पिवळे धातुचे टॉप, नाक -बसलेले नाकात चमकी गळयात मंगळसुत्र, हातात कडे, नेसणीस लाल रंगाची साडी व लाल ब्लाउज, मराठी, बंजारा भाषा बोलते. मुलीचे वर्णन नाव- कु .सलोनी सुरेश जाधव (वय- चार वर्षे) चेहरा-गोल, रंग-गोरा, अंगाने मध्यम, केस बारीक, नेसणीस पांढरा रंगाची फ्रॉक व काळी रंगाची शॉर्ट पॅन्ट