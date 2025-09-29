Bavdhan News : बावधनमधील रिगालिया रेसिडेन्सीत मनमानी कारभाराचा पर्दाफाश! तत्कालीन समितीची उचलबांगडी, १२ सदस्य ५ वर्षांसाठी अपात्र

पुणे : कायद्याला केराची टोपली दाखवत पदाला चिकटून बसलेल्या आणि सभासदांच्या हक्कांना पायदळी तुडवणाऱ्या बावधन येथील रिगालिया रेसिडेन्सी सहकारी गृहरचना संस्थेच्या तत्कालीन व्यवस्थापन समितीचा गैरकारभार अखेर चव्हाट्यावर आला आहे. सहकार विभागाने या प्रकरणी कठोर भूमिका घेत अध्यक्षांसह संपूर्ण १३ सदस्यांच्या समितीची उचलबांगडी केली असून, त्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी कोणत्याही सहकारी संस्थेवर पदाधिकारी होण्यास अपात्र ठरवले आहे. जागरूक सभासदांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हा मोठा विजय मिळाला आहे..सोसायटीचे सभासद श्री. रविंद्र जेऊरे आणि इतर सदस्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हे धक्कादायक वास्तव समोर आले. "वर्षानुवर्षे चाललेल्या या मनमानी कारभाराविरोधात आम्ही आवाज उठवला आणि अखेर आम्हाला न्याय मिळाला," अशी संतप्त पण समाधानी प्रतिक्रिया श्री. जेऊरे यांनी दिली. त्यांच्या आणि इतर सभासदांच्या १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीने या प्रकरणाला वाचा फोडली आणि प्रशासनाला कारवाई करण्यास भाग पाडले..मुळशी (पौड) विभागाच्या सहायक निबंधकांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आणि सादर केलेल्या पुराव्यांची तपासणी केल्यानंतर हा निर्णय दिला. चौकशीदरम्यान समितीच्या कारभारातील गंभीर त्रुटी आणि कायद्याचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले..Pune News : ओढे-नाल्यांतील अडथळ्यांकडे काणाडोळा; पूरस्थिती पाहणी अहवालातील निष्कर्षांची दखल घेण्याबाबत महापालिकेची उदासीनता.चौकशीत उघड झालेले गंभीर प्रकारपदाला चिकटून बसण्याचा प्रकार: समितीचा अधिकृत कार्यकाळ ३० मार्च २०१९ रोजीच संपलेला होता. तरीही, हे सदस्य बेकायदेशीरपणे कामकाज पाहत होते आणि निर्णय घेत होते. सभासदांच्या हक्कांवर गदा :सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाची अत्यंत महत्त्वाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीत न बोलावून समितीने सभासदांना अंधारात ठेवले आणि त्यांच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणली.आर्थिक पारदर्शकतेचा बोजवारा : संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करून त्याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक असताना, समितीने या नियमाचेही पालन केले नाही. यामुळे संस्थेच्या आर्थिक कारभारात मोठा गोंधळ आणि संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते.या सर्व गंभीर बाबींची दखल घेत सहायक निबंधकांनी संपूर्ण समितीला दोषी ठरवत त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला..कारवाई करण्यात आलेले सदस्य अपात्र ठरवण्यात आलेल्या सदस्यांमध्ये संस्थेच्या तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती श्रद्धा नायर, सचिव श्री. चेतन अहिरराव, खजिनदार श्री. ओंकार चोंदणकर यांच्यासह स्वप्नील वाघ, राहूल तारार, श्रीकांत भुते, तुषार कोल्हे, प्रितेश देशमुख, ओंकार बोरीकर, दीप्ती कागल, निलेश घोलप आणि केदार परदेशी या एकूण १२ जणांचा समावेश आहे.हा निकाल म्हणजे केवळ एका सोसायटीपुरता मर्यादित नाही, तर पुणे आणि परिसरातील हजारो गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये मनमानी पद्धतीने आणि कायद्याला न जुमानता कारभार करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांसाठी एक सणसणीत चपराक आहे. सभासदांना गृहीत धरल्यास आणि कायद्याचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई अटळ आहे, हाच स्पष्ट आणि खणखणीत संदेश या आदेशातून दिला गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.