Tulapur Event: तुळापूरमध्ये उसळला शंभूभक्तांचा महासागर; छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदान स्मरणदिनानिमित्त गगनभेदी घोषणा!

केसनंद : छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या ३३७ व्या बलिदान स्मरणदिनानिमित्त श्रीक्षेत्र तुळापूर (ता. हवेली) येथे भगवे ध्वज, दिंड्या, पताका, ज्योती व पालख्यांसह राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या शंभूभक्तांच्या "छत्रपती संभाजी महाराज की जय", "हर हर महादेव", "जय भवानी, जय शिवाजी" अशा गगनभेदी घोषणांनी परिसर दुमदुमला. शंभूराजेंना पूजाभिषेक, शासकीय मानवंदना, शंभूराजांवर पुष्पवृष्टी, शंभूराजांचा चरण स्पर्श तसेच पोवाडे, पालख्यांसह विविध कार्यक्रमांना अनेक मान्यवरांसह मोठ्या संख्येने शंभूभक्तांनी तुळापुरात गर्दी केली होती..सकाळी शंभुराजांच्या मुक पदयात्रेत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, आमदार माऊली कटके यांच्यासह स्थानिक मान्यवर, शंभुभक्त तरुणाई सहभागी झाले. तर दिवसभर शाहिरी कार्यक्रम तसेच शंभुराजांच्या व्याख्यानाला राज्यभरातून ज्योती घेऊन आलेल्या तरुणाईनेही गर्दी केली होती..पुणे जिल्हा परिषद, हवेली पंचायत समिती व श्रीक्षेत्र तुळापूर ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांच्या वतीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार बापू पठारे, पुण्याच्या महापौर मंजूषा नागपुरे, यशवंत कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष जगताप, महानंद दूध संघाच्या माजी अध्यक्षा वैशाली नागवडे, पालखी सोहळ्याचे संस्थापक संदीप भोंडवे, माजी उपसभापती रवींद्र कंद, पंचायत समिती सभापती युवराज काकडे, जिल्हा परिषद सदस्य किरण साकोरे, मोनिका हरगुडे, पंचायत समिती सदस्या मोनिका कंद, राणी वाळके आदींनी उपस्थित राहून राजांच्या चरणी नतमस्तक होत अभिवादन केले..जिल्हा परिषदेच्या वतीने आयोजित आरोग्य तपासणी तसेच रक्तदान शिबिरालाही मोठा प्रतिसाद लाभला. कार्यक्रमासाठी आलेल्या शंभू भक्तांना आवश्यक सोयीसुविधांसाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भुषण जोशी, प्रांताधिकारी यशवंत माने, अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते व गटविकास अधिकारी शेखर शेलार यांच्यासह अधिकारी व तुळापूर ग्रामपंचायतीने जय्यत तयारी केली होती. तर शंभूभक्तांना पार्किंग तसेच सुलभ दर्शनासाठीचे नियोजन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनीता रोकडे यांच्या नेतृत्वाखाली लोणीकंद पोलिसांनी केले. तुळापूर ग्रामपंचायत, शंभूराजे चॅरिटेबल ट्रस्ट व शिवपुत्र विकास प्रतिष्ठानच्या वतीने पाणी व अन्नप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली..पुरंदर ते तुळापूर सायकल रॅलीछत्रपती श्री संभाजी महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त छत्रपती सायकल रायडर्स ग्रुपच्या वतीने पुरंदर ते तुळापूर अशी ७५ किलोमीटर अंतराची सायकल रॅली काढण्यात आली. यात वाघोली व हडपसर परिसरातील ३५ सायकलस्वारांनी सहभाग घेतला. सकाळी पावणेसहाला पुरंदरहून निघालेली ही रॅली साडेनऊच्या सुमारास तुळापूरला पोहोचली..दिवसभरातील उपक्रमसकाळी गावातून मूक पदयात्राशासकीय महापूजा व साखळदंडाचे पूजनपोलिसांकडून शासकीय मानवंदना, पुष्पवृष्टीरोहिदास महाराज हांडे व शाहीर संतोष साळुंखे यांचे शिवव्याख्यानशाहिरी कार्यक्रमदांडपट्टा व साहसी खेळांचे सादरीकरणदुपारी धर्मवीर छत्रपती शंभूराजेंच्या पालखीचे स्वागत