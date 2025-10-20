पुणे

Kadamwakvasti fire: 'कदमवाकवस्ती येथील जेके सेल्सच्या गोडाऊनला भीषण आग; २ कोटींच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू जळून खाक..

Major Fire Erupts at JK Sales Warehouse: पुणे-सोलापूर महामार्गालगत असलेल्या जेके सेल्सच्या गोडाऊनला काल रात्री सव्वा दहा वाजण्याच्या सुमारास अचानक आग लागल्याची घटना घडली.या आगीत सुमारे २ कोटींच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू जळून खाक झाल्याने ऐन दिवाळीत दुकानदारावर मोठे संकट कोसळले आहे.
Major Fire Erupts at JK Sales Warehouse; Firefighters Battle Flames for Hours

Major Fire Erupts at JK Sales Warehouse; Firefighters Battle Flames for Hours

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सुनील जगताप

थेऊर : कदमवाकवस्ती (ता.हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील शिवम हॉस्पिटलच्या परिसरात,पुणे-सोलापूर महामार्गालगत असलेल्या जेके सेल्सच्या गोडाऊनला काल रात्री सव्वा दहा वाजण्याच्या सुमारास अचानक आग लागल्याची घटना घडली.या आगीत सुमारे २ कोटींच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू जळून खाक झाल्याने ऐन दिवाळीत दुकानदारावर मोठे संकट कोसळले आहे.

Loading content, please wait...
pune
fire
Fire Accident
Warehouse
property
district
fire case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com