Pune Tourism: सिंहगडावर पर्यटकांची प्रचंड गर्दी; घाटरस्त्यावर तीन किलोमीटर वाहनांच्या रांगा, १८ हजारांहून अधिक पर्यटकांची भेट

खडकवासला : रविवारची सुट्टी, पावसानंतरचे आल्हाददायक वातावरण आणि हिरवाईचे आकर्षण, यामुळे सिंहगडावर पर्यटकांनी रविवारी प्रचंड गर्दी केली. या गर्दीमुळे घाटरस्त्यावर वाहनांच्या तब्बल तीन किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.रविवारी सुमारे अकरा, तर शनिवारसह मिळून अंदाजे १८ हजार ३२७ पर्यटकांनी सिंहगडाला भेट दिल्याने वन विभाग आणि वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला. वाहनांच्या दूरवर रांगा लागल्याने अनेक पर्यटकांना वाहने रस्त्यातच उभी करून दोन ते तीन किलोमीटर पायी चालत गड गाठावा लागला..वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी वन परिमंडळ अधिकारी वैशाली हाडवळे, वनरक्षक सुरेश बरले, वन व्यवस्थापन समितीच्या ३४ कर्मचाऱ्यांसह वन समितीचे सदस्य दत्ता जोरकर यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. कोंडी कमी करण्यासाठी घाट रस्त्यात कोंढणपूर फाटा येथे वाहतूक थांबविली होती. शहरातून दुपारनंतर पर्यटकांची वाढती संख्या आणि वाहनांचा सततचा ओघ यामुळे हे प्रयत्न अपुरे ठरले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.सिंहगडावरील वाहनतळ पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर अनेक पर्यटकांनी शेवटच्या तीन किलोमीटरच्या घाटरस्त्यावर चारचाकी वाहने उभी केली. त्यामुळे गडावरून परतणाऱ्या वाहनांना मार्ग उपलब्ध न झाल्याने वाहतूक कोंडी वाढली.- मनोज बारबोले, वन परिक्षेत्र अधिकारी, भांबुर्डा वन परिक्षेत्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.