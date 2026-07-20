पुणे

Pune Tourism: सिंहगडावर पर्यटकांची प्रचंड गर्दी; घाटरस्त्यावर तीन किलोमीटर वाहनांच्या रांगा, १८ हजारांहून अधिक पर्यटकांची भेट

Over 18000 tourists visit Sinhagad Fort: रविवारी सिंहगडावर १८ हजारांहून अधिक पर्यटक; वाहनतळ फुल्ल क्षमतेने भरल्याने घाटरस्त्यावर तीन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा, अनेकांना गड गाठण्यासाठी दोन ते तीन किलोमीटर पायी प्रवास
Heavy Monsoon Tourism at Sinhagad Fort Leads to 3-Km Traffic Snarl

Heavy Monsoon Tourism at Sinhagad Fort Leads to 3-Km Traffic Snarl

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खडकवासला : रविवारची सुट्टी, पावसानंतरचे आल्हाददायक वातावरण आणि हिरवाईचे आकर्षण, यामुळे सिंहगडावर पर्यटकांनी रविवारी प्रचंड गर्दी केली. या गर्दीमुळे घाटरस्त्यावर वाहनांच्या तब्बल तीन किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या.

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