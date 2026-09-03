Maval Industrial Area: मावळमध्ये उद्योगांची मोठी झेप! ३६६ हेक्टरवर नवे औद्योगिक क्षेत्र, हजारोंना मिळणार रोजगार

पुणे : मावळ तालुक्यात ३६६ हेक्टर क्षेत्रावर औद्योगिक वसाहतीसाठी आवश्यक जमिनीची मोजणी जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण केली असून भूसंपादनाचा मोबदला निश्चित करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मोबदला देऊन प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. या औद्योगिक वसाहतीमध्ये संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आणि ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’शी (जीसीसी) संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्राधान्याने जागा दिली जाणार आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.मावळ तालुक्यातील बऊर, करंज आणि ब्राह्मणवाडी परिसरात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) माध्यमातून हे औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले जाणार आहे. त्यासाठी बऊर आणि करंज येथील १८३ हेक्टर, तर ब्राह्मणवाडी येथील १८३ हेक्टर अशा एकूण ३६६ हेक्टर जमिनीचे संपादन प्रस्तावित आहे. या जमिनीची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली आहे. एमआयडीसी कायद्यानुसार भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदल्यासह संपादित जमिनीच्या प्रमाणात १० टक्के विकसित भूखंडाचा परतावा मिळणार आहे..चाकण आणि रांजणगाव औद्योगिक क्षेत्रातील जागेची मर्यादा, वाढती वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण लक्षात घेऊन मावळ तालुक्यात पर्यायी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रस्तावित परिसराला पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गासह प्रमुख महामार्गांची जोडणी असल्याने उद्योगांसाठी हा परिसर सोयीचा ठरणार आहे, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांना प्राधान्यया औद्योगिक वसाहतीमध्ये संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना प्राधान्याने जागा दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर जागतिक क्षमता केंद्रे अर्थात ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’ (जीसीसी)शी संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठीही जागा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे मावळ परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येण्याबरोबरच स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.