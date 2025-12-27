Pune News : मावळ गौण खनिज प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या चार तहसीलदारांसह दहा जणांचे निलंबन मागे

पुणे/तळेगाव दाभाडे - मावळ तालुक्यातील गौण खनिज प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या १० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन अखेर राज्य सरकारने मागे घेतले आहे. या निलंबनाविरोधात पुणे विभागातील सर्वच महसूल कर्मचाऱ्यांनी चार दिवस काम बंद आंदोलन केले होते. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात या दहा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची घोषणा विधानसभेत केली होती. त्यानंतर जिल्ह्यातील महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली..अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्यावर अन्यायकारक पद्धतीने कारवाई करण्यात आली असल्याचा दावा करीत जिल्ह्यातील सर्व महसूल कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. हे निलंबन मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी महासंघाने दिल्यानंतर बावनकुळे यांनी तातडीने संघटनांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला..या चर्चेत पुढील तीन दिवसांत विभागीय आयुक्तांकडून अहवाल मागवून निलंबन मागे घेऊ, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने या सर्व दहा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेत असल्याचे आदेश जाहीर केले आहेत. त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..यांचे निलंबन मागेनिलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये रणजित देसाई, मधुसूदन बर्गे, जोगेंद्र कट्यारे आणि विक्रम देशमुख हे तहसीलदार, तर संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे, रमेश कदम हे मंडळ अधिकारी तसेच दीपाली सनगर व गजानन सोटपेल्लीवार या ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.