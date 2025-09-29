पुणे

Maval Rain : मावळात फुले, भाज्यांच्या नुकसानाची भीती, शेतकरी चिंताक्रांत; जनजीवन विस्कळित

Agricultural Crisis : मावळ तालुक्यात सतत पावसाने शेतकरी चिंतातूर, भाताला फायदा पण सोयाबीनसह इतर पिकांना धोका.
वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यात शनिवारी सायंकाळपासून पावसाची रिपरिप सुरू होती. त्यामुळे जनजीवन विस्कळित झाले. काढणीला आलेली फुले, फळभाज्या व पालेभाज्यांसाठी हा पाऊस नुकसानकारक ठरत असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. तर हाताला आलेली सोयाबीनसारखी पिकेही वाया जाण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

