Maval Rain : मावळात फुले, भाज्यांच्या नुकसानाची भीती, शेतकरी चिंताक्रांत; जनजीवन विस्कळित

वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यात शनिवारी सायंकाळपासून पावसाची रिपरिप सुरू होती. त्यामुळे जनजीवन विस्कळित झाले. काढणीला आलेली फुले, फळभाज्या व पालेभाज्यांसाठी हा पाऊस नुकसानकारक ठरत असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. तर हाताला आलेली सोयाबीनसारखी पिकेही वाया जाण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत..मावळ तालुक्यात मध्यंतरी आठ दिवस पावसाने काहीही उघडीप दिली होती. चांगले ऊनही पडत होते. मात्र गेल्या दोन तीन दिवसांपासून पुन्हा पावसाळी वातावरण तयार झाले. सध्या पडत असलेला पाऊस भात पिकाला काहीसा फायदेशीर ठरत असला, तरी दोन दिवस तो वळवाच्या स्वरूपात पडला तर शनिवारी सायंकाळपासून तालुक्याच्या सर्वदूर त्याने जोरदार हजेरी लावली..रविवारी सकाळपर्यंत वडगाव-४७, तळेगाव दाभाडे-३८, खडकाळा-५१, काले कॉलनी येथे ४०, कार्ला येथे ७२, तर शिवणे येथे ३२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. सध्या पडत असलेला पाऊस भात पिकासाठी उपयुक्त ठरत आहे. काही भागात पोटरीला आलेल्या (भात पीक निसवण्याची अवस्था) भात पिकासाठी पावसाची आवश्यकता होती. विशेषत: तालुक्याच्या पूर्व पट्ट्यात उशिरा लागवड झालेले भात पीक सध्या निसवण्याच्या अवस्थेत आहे. त्याला या पावसाचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. तर, काही भागांत सोयाबीनचे पीक काढणीला आले आहे. आता आणखी पाऊस झाला, तर ते हातचे जाण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत..विजेचा लपंडावदरम्यान, एकीकडे पावसाची रिपरिप सुरू असताना शनिवारी सायंकाळपासून विजेचा लपंडावही सुरू होता. त्यामुळे नागरिकांच्या गैरसोयीत भर पडल्याचे दिसून आले..आनंदावर विरजणसध्या सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळांनी दांडियासह विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. मात्र, पावसामुळे हे कार्यक्रम विस्कळित झाल्याने कार्यकर्त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. मंडप आणि मैदाने आेली झाल्याने दांडियाचे कार्यक्रम घेण्यात अडचणी येत आहेत..