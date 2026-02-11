Rose Export : मावळच्या गुलाबाचा जगभरात डंका! निर्यात होणार ५५ लाख फुले; आखाती देशांना ‘टॉप सिक्रेट’ची भुरळ

तळेगाव दाभाडे/टाकवे बुद्रुक(पुणे) - राज्यभरात भात उत्पादनासाठी ओळखला जाणारा मावळ तालुका आता ‘जागतिक गुलाब शेतीचे केंद्र’ म्हणून नवी ओळख निर्माण करत आहे. यंदा ‘व्हॅलेंटाइन डे’च्या पार्श्वभूमीवर मावळमधील गुलाबांना देश-विदेशातून मोठी मागणी वाढली असून, तालुक्यातून तब्बल ५० ते ५५ लाख गुलाब फुलांची विक्रमी निर्यात होणार आहे..दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांना नफायंदा गुलाबांच्या बाजारभावातही सकारात्मक बदल दिसून आला आहे. गेल्यावर्षी स्थानिक बाजारात १८ ते २० रुपये दर मिळणाऱ्या गुलाबाला यंदा २५ रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. विशेष म्हणजे, परदेशी बाजारपेठेपेक्षा स्थानिक बाजारपेठेतच उत्पादकांना अधिक दर मिळत आहेत. निर्यातदरही १६-१८ रुपयांवरून वाढून सुमारे २० रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी लाभ होत आहे..पाच हजार जणांना रोजगारया फूलशेतीमुळे तालुक्यात सुमारे पाच हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाले असून, त्यामध्ये ६५ ते ७० टक्के महिलांचा सहभाग आहे.टाकवे बुद्रूक : व्हॅलेंटाइन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील गुलाब फूल उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये निर्यातीची लगबग संपली असून समाधानकारक वातावरण निर्माण झाले आहे. तालुक्यात सुमारे २५० हेक्टर क्षेत्रावर पॉलिहाऊस शेती आहे. यात २२५ हेक्टर क्षेत्रावर गुलाब फुलवला जातो..वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रियानिर्यातीसाठी दरवर्षी १ डिसेंबरपासून झाडांची छाटणी, कट-बेंडिंग तसेच सेंद्रिय खतांचे नियोजन केले जाते. यंदा तापमानात ७ ते ८ टक्के वाढ झाल्यामुळे फुले ४५ ते ५० दिवसांत तयार झाली आहेत. निर्यातीपूर्वी फुलांची शास्त्रीय पद्धतीने प्रतवारी करून ‘प्री-कुलिंग’ प्रक्रिया केली जाते, ज्यामुळे विमान प्रवासादरम्यानही फुलांचा ताजेपणा कायम राहतो.या फुलांचे उत्पादनलाल रंगाच्या टॉप सिक्रेट, बोरडेक्स, फॅशन, सामुराई, कप्पर क्लास, ग्रीनगला, फस्टरेड, पिवळ्या रंगाच्या गोल्डस्ट्राइक, गुलाबी रंगाच्या रिव्हायव्हल, पॉइजन, नारंगी रंगाच्या ट्रॉपिकल अमेझॉन, कोर्व्हेट, रॉकस्टर, पांढऱ्या रंगाच्या आव्हलॉन्च, स्वीट आव्हलॉन्च, पीच आव्हलॉन्च..दृष्टिक्षेपातउत्पादनासाठी विशेष देखभालनिर्यातक्षम गुलाब फुले उत्पादनासाठी दोन महिने अगोदरच तयारीएक ते दहा डिसेंबरच्या कालावधीमध्ये झाडांची कापणी व बेंडींगझाडांना चांगल्या प्रतीची खते घातली जातातकिड पडू नये म्हणून विविध औषधांची फवारणी२८ जानेवारी ते दहा फेब्रुवारी या काळात फुलांची विक्रीप्रती एकर ४० हजार निर्यातक्षम फुलांचे उत्पादननिर्यातक्षम फुलांची सकाळी सात ते नऊ या वेळेत तोडणीसेंटीमिटरनुसार वर्गवारी करून विक्री .या देशांतून मागणीन्यूझीलंडऑस्ट्रेलियाब्रिटनग्रीसस्वीडनजपानइंग्लंडफ्रान्सहॅालंडदुबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.