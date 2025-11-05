Medha Kulkarni Hospitalized : भाजप खासदार मेधा कुलकर्णी रूग्णालयात दाखल ; काही दिवस संपर्कात नसणार!

पुणे

Medha Kulkarni Admitted to Hospital in Pune : पुण्यातील भाजपच्या राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांना रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार प्रकृती अस्वस्थ असल्यामुळे मेधा कुलकर्णी यांना रुग्णालयात दाखल केलं गेलं आहे आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

तसेच, प्रकृतीत सुधारणा झाल्यावर लवकरच भेटू, असं खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगितलं आहे.

मेधा कुलकर्णींनी नेमकं काय म्हणाल्या आहेत ? –

प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मी उपचारार्थ रुग्णालयामध्ये दाखल झाले आहे. त्यामुळे काही दिवस आपल्या संपर्कात नसेन. त्याबद्दल दिलगीर आहे. काही काम असल्यास आपण माझ्या कार्यालयाशी संपर्क करू शकता. प्रकृतीत सुधारणा झाल्यावर लवकरच भेटू.

मेधा कुलकर्णी यांना नेमका काय त्रास होत आहे, याबाबत अद्याप माहिती समोर आलेली नाही. मात्र त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून प्रकृतीत सुधारणा झाल्यावर लवकरच भेटू असे सांगितल्याने, त्यांच्या प्रकृतीत लवकरच सुधारणा व्हावी अशी त्यांचे समर्थक कार्यकर्ते प्रार्थना करत आहेत.

मागील काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील प्रसिद्ध शनिवारवाड्यात नमाज पठणा झाल्याचे समोर आल्यानंतर याविरोधात मेधा कुलकर्णी यांनी आक्रमक आंदोलन केले होते. यामुळे मोठे वादंगही निर्माण झाले होते.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत, अमरावतीच्या माजी खासदार नवनीत राणा हे देखील रूग्णालयात दाखल झालेले आहेत आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

