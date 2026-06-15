Pune News : चित्रपट महामंडळाच्या अध्यक्षपदी मेघराज राजेभोसले

पुणे - अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाच्या अध्यक्षपदी मेघराज राजेभोसले यांची सोमवारी अपेक्षेप्रमाणे बिनविरोध निवड करण्यात आली. कोल्हापूरला झालेल्या महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत अध्यक्षपदासह २०२६ ते २०३१ या कार्यकाळासाठी नूतन कार्यकारी मंडळाचीही निवड करण्यात आली..महामंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत राजेभोसले यांच्या नेतृत्वाखालील ‘समर्थ पॅनेल’च्या उमेदवारांनी सर्व जागांवर विजय मिळवला होता. तीन बिनविरोध निवड झालेल्या पदांमध्येही दोन सदस्य त्यांच्याच पॅनेलचे बहुमत होते. १७ पैकी १६ जागांवर वर्चस्व असल्याने कार्यकारी मंडळाची निवड ही केवळ औपचारिकता होती. ही निवडीची बैठक निवडणूक निर्णय अधिकारी रोहिणी खडके यांच्या उपस्थितीत पार पडली..या वेळी उपाध्यक्षपदी धनाजी यमकर (कोल्हापूर) आणि आनंद शिंदे (मुंबई) यांची निवड करण्यात आली. तसेच, प्रमुख कार्यवाहपदी सुशांत शेलार, कोषाध्यक्षपदी सुनील महाजन, सहकार्यवाहपदी दीपक कदम व प्रवीण पाटील आणि सहकोषाध्यक्षपदी शरद चव्हाण यांची निवड करण्यात आली. बैठकीला राज काझी, अजित शिरोळे, सुभाष नकाशे, प्रवीण पाटील, चैत्राली डोंगरे, विजय खोचीकर ,रवींद्र गावडे, गणेश गारगोटे, विकास तोरणे आदी संचालक उपस्थित होते. या वेळी नूतन पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला..राजेभोसले यांची सलग दुसऱ्यांदा महामंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. ‘मराठी चित्रपटसृष्टीसमोरील विविध प्रश्न सोडविणे, उद्योगाला चालना देणे, नवोदित कलाकार व तंत्रज्ञांना संधी उपलब्ध करून देणे, तसेच चित्रपट, दूरदर्शन, नाट्य आणि ओटीटी क्षेत्रातील विविध घटकांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल’, असे त्यांनी या वेळी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.