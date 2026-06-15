पुणे

Pune News : चित्रपट महामंडळाच्या अध्यक्षपदी मेघराज राजेभोसले

अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाच्या अध्यक्षपदी मेघराज राजेभोसले यांची सोमवारी अपेक्षेप्रमाणे बिनविरोध निवड करण्यात आली.
meghraj raje bhosale

meghraj raje bhosale

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाच्या अध्यक्षपदी मेघराज राजेभोसले यांची सोमवारी अपेक्षेप्रमाणे बिनविरोध निवड करण्यात आली. कोल्हापूरला झालेल्या महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत अध्यक्षपदासह २०२६ ते २०३१ या कार्यकाळासाठी नूतन कार्यकारी मंडळाचीही निवड करण्यात आली.

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Meghraj Rajebhosale