Gold Loan Fraud: बनावट सोन्याने १८ लाखांचा घोटाळा; एचडीएफसी बँकेच्या गोल्ड लोन व्हॅल्युअरसह १२ जणांवर गुन्हा

शिरूर : बनावट सोन्याचे दागिने गहाण ठेवून त्यावर तब्बल १८ लाख रूपयांचे कर्ज उचलून बॅंकेची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या फसवणूकप्रकरणी रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी आज बॅंकेच्या गोल्ड लोन व्हॅल्युअरसह १२ जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारासह एकाला पोलिसांनी गजाआड केले असले; तरी फसवणूकीच्या या मोठ्या घोटाळ्यामुळे खळबळ उडाली आहे. .रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथील एचडीएफसी बॅंकेची या प्रकरणात फसवणूक झाली असून, शैलेश लालासाहेब जाधव (रा. शुक्रवार पेठ, पुणे) यांनी बॅंकेच्या वतीने फिर्याद दिली आहे. बॅंकेत गोल्ह लोन व्हॅल्युअर म्हणून काम करणारा संजय हिराचंद पंडीत (रा. हडपसर, ता. हवेली, जि. पुणे) याच्यासह लक्ष्मण उर्फ लखन किसन वीर व बाजीराव सिताराम शेळके (दोघे रा. राजापूर, ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर), मच्छिंद्र दिगंबर खैरनार (रा. रांजणगाव गणपती, ता. शिरूर, जि. पुणे), प्रतिक दादा मांडगे (रा. रांजणगाव मशिद, ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर), किरण हौसराव सुरवसे (रा. कारेगाव, ता. शिरूर, जि. पुणे), ऋषिकेश मधुकर देशमुख व तन्मय नानासाहेब जगदाळे (दोघे रा. बाभुळसर खुर्द, ता. शिरूर, जि. पुणे), अभिषेक यशवंत जोंधळे व दीपक नाना बोऱ्हाडे (दोघे रा. शिरूर, जि. पुणे), मयुर रंगनाथ लंघे (रा. करडे, ता. शिरूर, जि. पुणे) आणि प्रवीण गवळी (रा. वाघोली, पुणे) यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला असून, लखन वीर या मुख्य सूत्रधारासह मच्छिंद्र खैरनार याला अटक करण्यात आली असल्याची माहिती रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांनी दिली. वीर याला शुक्रवार (ता. २९) पर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली असून, खैरनार याला न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, १८ जानेवारी ते २८ मार्च २०२५ या कालावधीत लखन वीर याने व त्याच्या सांगण्यावरून इतरांनी त्याने दिलेले सोन्याचे दागिने रांजणगाव येथील एचडीएफसी बॅंकेत गहाण ठेवून तब्बल १७ लाख ७६ हजार सातशे रूपयांचे कर्ज उचलले. बॅंकेच्या मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या वार्षिक तपासणीत व ऑडीट मध्ये वीर व इतरांनी कर्जासाठी गहाण ठेवलेले दागिने बनावट असल्याचे उघडकीस आले. त्यानूसार बॅंकेकडून संबंधित कर्जदारांकडे विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने बॅंकेने पोलिसांकडे धाव घेत फिर्याद दिली. पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत लखन वीर हा या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार असल्याचे निष्पन्न झाले असून, बॅंकेच्या गोल्ड लोन व्हॅल्युरचाही या गुन्ह्यात समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वीर व खैरनार यांना अटक केली असून, पोलिस उपनिरीक्षक निळकंठ तिडके पुढील तपास करीत आहेत..बनावट सोन्याच्या बदल्यात मोठ्या रकमेचे कर्ज उचलून बॅंकेची फसवणूक करण्याच्या या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार लखन वीर असून त्याच्या सांगण्यावरून इतरांनी त्याने दिलेले बनावट सोन्याचे दागिने ठेवून एचडीएफसी बॅंकेच्या रांजणगाव गणपती शाखेतून लाखो रूपयांची कर्जे उचलली. ही कर्जप्रकरणे मंजूर करताना बॅंकेत गोल्ड लोन व्हॅल्युअर म्हणून काम करणारा संजय पंडीत याला हे सोने बनावट असल्याचे माहित असतानाही खरे असल्याचे प्रमाणपत्र देत आरोपींना कर्ज देण्यास मदत केली असल्याचा आरोप बॅंकेकडून देण्यात आलेल्या फिर्यादीमध्ये करण्यात आला आहे. त्यावरून हा केवळ फसवणूकीचा प्रकार नसून बॅंकींग यंत्रणेमधील संगनमताचा मोठा घोटाळा असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.