पुणे

डब्लूएफडीबीच्या अध्यक्षपदी भारताच्या मेहुल शाह यांची निवड

डब्लूएफडीबीच्या अध्यक्षपदी भारताच्या मेहुल शाह यांची निवड
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नवी दिल्ली, ता. १८ ः जगातील प्रमुख डायमंड बोर्सेसची प्रमुख (हिरे व्यापार केंद्रांची) संघटना असलेल्या ‘वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायमंड बोर्सेस’च्या (डब्लूएफडीबी) अध्यक्षपदी ‘भारत डायमंड बोर्स’चे उपाध्यक्ष मेहुल शाह यांची निवड झाली आहे. सिंगापूर येथे झालेल्या ‘वर्ल्ड डायमंड काँग्रेस’दरम्यान सोमवारी, १२ जुलै रोजी पार पडलेल्या निवडणुकीत त्यांची निवड करण्यात आली. या काँग्रेसला उपस्थित असलेल्या २० जागतिक डायमंड बोर्सेसच्या नेत्यांनी नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी मतदान केले.
शाह यांची ही निवड भारतीय हिरे उद्योगासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे आणि यामुळे जागतिक हिरे उद्योगाला पुढे नेण्यात देशाची महत्त्वाची भूमिका बजावण्यात सिंहाचा वाटा उचलणार असल्याचे मत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, ‘जेम अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल’ने (जीजेईपीसी) मेहुल शाह यांना हिरे, रत्ने आणि दागिने क्षेत्रातील त्यांच्या उत्कृष्ट नेतृत्वासाठी आणि योगदानासाठी इतर जागतिक दिग्गजांसह ‘लेजेंड ऑफ द इंडस्ट्री’ पुरस्काराने सन्मानित केले. मेहुल शाह यांनी हा पुरस्कार भारतातील त्या कारागिरांना समर्पित केला जे उत्कृष्टतेसाठी अथक परिश्रम घेतात. ते म्हणाले, ‘‘मी हा पुरस्कार भारतातील हिरे कारागिरांना समर्पित करतो, ज्यांच्या कामामुळे आपल्या देशाला हिऱ्यांच्या क्षेत्रात निर्विवाद जागतिक नेतृत्व करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.’’

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