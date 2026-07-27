Leopard Movement: मेंगडेवाडी दांगटवस्ती परिसरात बिबट्याचा वाढता वावर; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

पारगाव : मेंगडेवाडी ता. आंबेगाव येथील दांगटवस्ती परिसरात बिबट्याचा वावर वाढला असून वारंवार बिबट्या दिसत असल्याने नागरिकांच्या मध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. काल रविवारी रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे स्वीय सहाय्यक काळूदास दांगट हे कारमधून दांगटवस्ती येथील आपल्या घरी चालले असता रस्त्याच्या कडेला असलेल्या माजी सरपंच भरत फल्ले यांच्या ऊसाच्या शेतातून बिबट्याने रस्त्यावर झडप घेऊन रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूच्या शेतात निघून गेला काळूदास दांगट यांनी मोबाईलमध्ये बिबट्याचे चित्रीकरण केले आहे. .या अगोदर हि परिसरातील शेतकऱ्यांना शेतात काम करताना किंवा रस्त्याने जाताना याच बिबट्याचे वारंवार दर्शन झाले आहे. बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाने तातडीने या ठिकाणी पिंजरा लावावा अशी मागणी भरत फल्ले यांनी केली आहे. .आज सोमवारी सकाळी वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.