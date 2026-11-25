औंध - 'मेट्रोमुळे प्रवाशांचा वेळ, इंधन आणि पैशांची बचत होत असून पुण्यातील मेट्रोची सेवा हि नागरिकांसाठी जीवनवाहिनी ठरत आहे'. असे प्रतिपादन केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केले. बालेवाडी हायस्ट्रीट व बालेवाडी फाटा या मेट्रो स्थानकांचे उद्घाटन मोहोळ यांच्या हस्ते करण्यात आले याप्रसंगी ते पत्रकारांशी बोलत संवाद साधताना बोलत होते..माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो मार्गावरील २३ स्थानकांपैकी सहा स्थानकांची कामे प्रलंबित होती. मात्र, या स्थानकांची कामे आता पूर्णत्वाकडे जात असून, उर्वरित चार स्थानके येत्या महिना ते दीड महिन्यात प्रवाशांसाठी सुरू होतील. त्यामुळे पुणेकरांना माण ते शिवाजीनगर असा संपूर्ण मेट्रो प्रवास करणे अधिक सोयीचे होणार असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ म्हणाले. या मेट्रो मार्गाला पुणेकरांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून, दररोज ५० हजारांहून अधिक प्रवासी मेट्रोने प्रवास करतात. पुणे मेट्रोचे जवळपास ५५ किलोमीटरचे जाळे तयार झाले आहे. आज दोन स्थानके प्रवाशांसाठी सुरू झाली असून, उर्वरित स्थानकेही टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येतील असेही ते म्हणाले..नागरिकांशी प्रवासादरम्यान संवाद साधला असता, त्यांच्यामध्ये समाधान असल्याचे जाणवले. आजचा दिवस पुणेकरांसाठी आनंदाचा आहे, असे मोहोळ यांनी सांगितले.पुण्यातील वाढते शहरीकरण आणि वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून असलेली ओळख लक्षात घेता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे. पीएमपीएमएल आणि मेट्रोच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. भविष्यात स्वारगेट ते कात्रज, खडकवासला ते खराडी, रामवाडी ते वाघोली आणि वनाज ते चांदणी चौक या मेट्रो मार्गांमुळे पुणे आणि परिसरातील मेट्रोचे जाळे सुमारे १५० किलोमीटरपर्यंत विस्तारणार आहे. यातील काही कामे सुरू असून, काही प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहेत.यापूर्वी देशातील मोजक्याच पाच शहरांमध्ये मेट्रो सेवा होती..मेट्रोची कनेक्टिव्हिटी अधिक प्रभावी करण्यासाठी स्थानकांवर पार्किंग आणि बससेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत पीएमपीएमएलच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. तसेच पार्किंगसाठी पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त जागा उपलब्ध करून देण्याचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.मेट्रोच्या तिकीट दरांबाबत बोलताना ते म्हणाले, की पुणे मेट्रो आणि महामेट्रोच्या प्रतिकिलोमीटर तिकीट दरांमध्ये तफावत आहे. पुणे मेट्रो पीपीपी मॉडेलनुसार कार्यरत असल्याने दोन्ही मेट्रोचे आर्थिक आणि व्यवस्थापनाचे मॉडेल वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे तिकीट दरांमधील तफावत समजून घेणे आवश्यक आहे..पुण्यातील गुन्हेगारी खपवून घेणार नाहीशिवाजीनगर न्यायालयाबाहेर एका व्यक्तीवर झालेल्या खुनी हल्ल्याबाबत विचारले असता मोहोळ म्हणाले, की विद्येचे माहेरघर आणि शांत शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात अशा घटना घडणे निश्चितच चिंताजनक आहे. पोलिस आयुक्तांकडून माहिती घेतली असता, प्राथमिक तपासात हा हल्ला पूर्ववैमनस्यातून झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. टोळीच्या वादातून असो किंवा पूर्ववैमनस्यातून, अशा प्रकारची गुन्हेगारी पुण्यात खपवून घेतली जाणार नाही. संबंधित प्रकरणात कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिस आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.