Pune MHADA Housing Lottery : पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी ! म्हाडाच्या ४,१८६ घरांच्या लॉटरीसाठी अर्ज करण्यास पुन्हा एकदा मुदतवाढ

Summaryपुणे, पिंपरी-चिंचवड, PMRDA, सोलापूर, कोल्हापूर व सांगलीतील ४,१८६ सदनिकांसाठी MHADA लॉटरी जाहीर झाली आहे.अर्ज करण्याची अंतिम मुदत आता ३० नोव्हेंबर २०२५, रात्री ११:५९ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.आतापर्यंत १,८२,७८१ ऑनलाईन अर्ज आले असून १,३३,८८५ अर्ज अनामत रकमेसह पूर्ण झाले आहेत..पुण्यात घर घेणाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. म्हाडा ने पुणे, पिंपरी-चिंचवड व पीएमआरडीएसह सोलापूर, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील विविध गृहनिर्माण योजनेतील ४,१८६ सदनिकांच्या विक्रीकरिता आयोजित संगणकीय लॉटरीसाठी अर्ज सादर करण्यासाठी मुदत पुन्हा एकदा वाढवली आहे. आता ३० नोव्हेंबर, २०२५ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. .पुण्यात म्हाडाच्या ४१८६ सदनिकांसाठी २० नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत होती. या सदनिकांसाठी आतापर्यंत १,८२,७८१ ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहेत त्यातील १,३३,८८५ अर्ज अनामत रकमेसह प्राप्त झाले आहेत. मात्र आता पुणेकरांना स्वप्नातील घर घेण्याची आणखी संधी मिळाली असून लॉटरीसाठी अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अर्जदार ३० नोव्हेंबर, २०२५ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत अर्जदार ऑनलाइन अनामत रकमेचा भरणा करू शकणार आहेत. दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२५ रोजी संबंधित बँकेच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत RTGS/NEFT द्वारे अनामत रकमेचा भरणा अर्जदारांना करता येईल.सदनिका विक्रीसाठी ऑनलाईन संगणकीय लॉटरी ११ डिसेंबर २०२५ रोजी दुपारी १२.०० वाजता काढण्यात येणार आहे..मुदतवाढ का देण्यात आली? बऱ्याच अर्जदारांची कागदपत्रे पडताळणीसाठी तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे नागरिकांकडून कागदपत्रांची पुर्तता तसेच इतर कारणांस्तव अर्ज करण्यासाठी आणखी काही दिवसांची मुदतवाढ मिळण्यासाठी मागणी करण्यात आली. नागरिकांची मागणी व सोडतीसाठीचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद बघता शेवटची संधी म्हणून दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच लॉटरीचे नवीन वेळापत्रक म्हाडाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असणार आहे. इतर मजकुर पुर्वी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीप्रमाणे राहील, असे म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या अधिकार्यांनी सांगितले. .FAQs 1. म्हाडा लॉटरीसाठी नवीन अंतिम तारीख कोणती आहे? 👉 अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर २०२५, रात्री ११:५९ वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.2. एकूण किती सदनिकांसाठी लॉटरी आहे? 👉 या लॉटरीमध्ये एकूण ४,१८६ सदनिका उपलब्ध आहेत.3. अनामत रक्कम कधीपर्यंत भरता येईल? 👉 ऑनलाइन भरणा ३० नोव्हेंबर २०२५ रात्री ११:५९ पर्यंत आणि👉 RTGS / NEFT द्वारे १ डिसेंबर २०२५ रोजी बँकेच्या वेळेत करता येईल.4. लॉटरी कधी काढण्यात येणार आहे?👉 संगणकीय लॉटरी ११ डिसेंबर २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजता काढण्यात येणार आहे.5. मुदतवाढ का देण्यात आली आहे?👉 अनेक अर्जदारांना कागदपत्र पडताळणीदरम्यान तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे आणि नागरिकांच्या मागणीमुळे ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.6. नवे वेळापत्रक कुठे पाहता येईल? 👉 लॉटरीचे नवे वेळापत्रक MHADA च्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.