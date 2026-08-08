पुण्यात घराचं स्वप्न होणार पूर्ण! MHADAची मोठी ऑफर, अर्जाची अंतिम तारीख जवळ

पुण्यात घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी म्हाडाकडून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने ताथवडे म्हाडा फेज २ अंतर्गत एकूण ६३४ सदनिकांच्या विक्रीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. मुंबई-पुणे हायवेच्या लगत ताथवडे परिसरात या सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेतील विशेष बाब म्हणजे उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांनाही मध्यम उत्पन्न गटातील सदनिकांसाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे..म्हाडाच्या या प्रकल्पातील २ बीएचके सदनिकेची किंमत ६५ लाख ५० हजार रुपये इतकी आहे. म्हाडाने अर्ज करण्यासाठी १७ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम तारीख दिली आहे. इच्छुक नागरिकांना म्हाडाच्या अधिकृत ऑनलाइन संकेतस्थळावरून अर्ज करता येणार आहे..महुआ मोइत्रांना काय झालं तर सुप्रीम कोर्ट जबाबदार; CJP प्रवक्त्यानं न्यायमूर्तींना म्हटलं 'बोलघेवडे'.अर्ज करण्यापूर्वी नागरिकांनी म्हाडाच्या अधिकृत जाहिरातीतील पात्रता, उत्पन्न गट, कागदपत्रे, अर्ज शुल्क आणि इतर अटी काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे. या योजनेत विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, जाहिरातीनुसार प्रकल्पात सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, उद्यान, सोलर वॉटर हीटर, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यांसह इतर सुविधा प्रस्तावित आहेत..म्हाडा पुणे मंडळाने ताथवडे टप्पा-२ प्रकल्पांतर्गत ६३४ परवडणाऱ्या घरांची सोडत जाहीर केली आहे. यात अल्प उत्पन्न गटासाठी १ बीएचके घरे (किंमत सुमारे ४६ लाख रुपयांपासून) आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी २ बीएचके घरे (किंमत सुमारे ६४.५ लाख रुपयांपासून) उपलब्ध आहेत. या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू असून १७ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. याची सोडत २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढली जाणार आहे..कोणती कागदपत्रे आणि माहिती लागणार?पासपोर्ट आकाराचा फोटो (50 KB पर्यंत)व्हॉट्सअप क्रमांकासह चालू मोबाईल नंबरईमेल आयडीपॅन कार्ड आणि आधार कार्डबँकेचा रद्द केलेला चेक किंवा पासबुकचे पहिले पान2018 नंतरचे वय आणि रहिवासी प्रमाणपत्र (डोमासाईल सर्टिफिकेट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.