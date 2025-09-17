पुणे

Pimpri News : गतिरोधक उभारले, मात्र पांढऱ्या पट्ट्याविना; महिंद्रा कंपनीजवळील प्रकार, अपघाताचा धोका

Pimpri MIDC : पिंपरी एमआयडीसी परिसरात उभारलेले गतिरोधक रात्री अंधारात न दिसल्याने अपघाताचा धोका निर्माण झाला असून, रखडलेल्या रस्त्याच्या कामामुळे नागरिकांमध्ये संताप वाढत आहे.
Pimpri MIDC

Pimpri MIDC

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) प्रशासनाने महिंद्रा कंपनी प्रवेशद्वार क्रमांक एक ते जामदार वस्ती या दीड किलोमीटर अंतरात तीन ठिकाणी गतिरोधक उभारले आहेत. पण, त्यावर पांढरे पट्टे मारण्यास प्रशासनाला विसर पडला आहे. रात्रीच्यावेळेस गतिरोधक दिसत नसल्याने अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.

Loading content, please wait...
PCMC
PCMC Area
Pimpri Chinchwad Police Commissionerate
road safety incidents
Hingna Road accident risk
Traffic congestion in Pimpri-Chinchwad
MIDC notices to builders

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com