Pune News: पुण्यातील सदाशिव पेठेत मध्यरात्री इमारतीचा भाग कोसळला; १० रहिवाशांची सुखरूप सुटका,'अग्निशामक'च्या जवानांची तत्परता!

पुणे : सदाशिव पेठेतील चारुदत्त अपार्टमेंट येथे मध्यरात्री सीमा भिंत, गॅलरी आणि जिन्याचा काही भाग कोसळल्याने तीन मजली इमारतीत अडकलेल्या १० रहिवाशांची अग्निशामक दलाने सुखरूप सुटका केली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा जखमी झाले नाही..मंगळवार (ता. १७) मध्यरात्री सव्वा बारा वाजण्याच्या सुमारास सदाशिव पेठ येथील चारुदत्त अपार्टमेंटमध्ये इमारतीचा काही भाग कोसळून नागरिक अडकल्याची माहिती अग्निशामक दलाला मिळाली. तत्काळ मध्यवर्ती केंद्रातून एक फायरगाडी, रेस्क्यू वाहन तसेच जनता फायर ब्रिगेडची गाडी घटनास्थळी रवाना करण्यात आली..घटनास्थळी पोहोचताच जवानांनी परिस्थितीचा आढावा घेत बचावकार्य सुरू केले. पहिला, दुसरा आणि तिसरा मजल्यावर पाच महिला आणि पाच पुरुष अशा १० जणांना तसेच एका श्वानाला एक्स्टेंशन लॅडर, सेफ्टी बेल्ट आणि दोरांच्या साहाय्याने सुरक्षितपणे खाली उतरविण्यात आले. सुमारे एका तासाच्या अथक प्रयत्नांनंतर सर्वांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आले..या वेळी घटनास्थळी पोलिस अधिकारी शिंदे, महापालिकेचे घरपडी विभागाचे अभियंते तसेच महावितरण कंपनीचे कर्मचारी उपस्थित होते. इमारतीत दोन वयोवृद्ध रुग्णही होते; मात्र त्यांनाही सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.सहभाग घेतला..घटनेनंतर परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अग्निशामक दलाच्या जवानांच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळल्याची भावना स्थानिकांनी व्यक्त केली. बचाव कार्यात अग्निशामक दलाचे अधिकारी प्रशांत गायकर, तांडेल विजय गोसावी, फायरमन कुंभार, देवकुळे, सूर्यवंशी, भंडे, भोईर, पेठकर, जाधव, धावडे, कर्णे, माने, वळवी, कुलकर्णी, पवार, चव्हाण, साखरे, बिबवे आदी जवानांनी सहभाग घेतला.