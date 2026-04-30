Pune Gas Leak: पुण्यातील गंगाधाम रस्त्यावर मध्यरात्री गॅस गळती; २४ नागरिकांना त्रास, मोठा अनर्थ टळला!

midnight gas leak on Gangadham road Pune 24 people affected: क्लोरीन गॅसच्या जुन्या टाकीतून मध्यरात्री गळती; २४ नागरिक, अग्निशामक अधिकारी व जवान बाधित, ससूनमध्ये उपचार सुरू
“Major Mishap Averted as Gas Leak Hits Gangadham Road in Pune, 24 Fall Ill”

पुणे : गंगाधाम चौक-बिबवेवाडी रस्त्यावरील एका रासायनिक कंपनीच्या गोडाऊनमध्ये मध्यरात्री झालेल्या गॅस गळतीमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. या घटनेत चार लहान मुलांसह २४ नागरिकांना श्वसनाचा त्रास झाला, तर अग्निशामक दलाचे एक अधिकारी आणि एक जवान यांनाही बाधा झाली. तातडीच्या बचावकार्यामुळे मोठा अनर्थ टळला असून, सर्वांना ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

