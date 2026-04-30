Pune Gas Leak: पुण्यातील गंगाधाम रस्त्यावर मध्यरात्री गॅस गळती; २४ नागरिकांना त्रास, मोठा अनर्थ टळला!

पुणे : गंगाधाम चौक-बिबवेवाडी रस्त्यावरील एका रासायनिक कंपनीच्या गोडाऊनमध्ये मध्यरात्री झालेल्या गॅस गळतीमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. या घटनेत चार लहान मुलांसह २४ नागरिकांना श्वसनाचा त्रास झाला, तर अग्निशामक दलाचे एक अधिकारी आणि एक जवान यांनाही बाधा झाली. तातडीच्या बचावकार्यामुळे मोठा अनर्थ टळला असून, सर्वांना ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..गंगाधाम रस्त्यावरील आईमाता मंदिरासमोर लिक्विड हिट केमिकल पीपल या रासायनिक कंपनीचे गोडाऊन आहे. पत्र्याच्या शेडमध्ये असलेल्या या गोडाऊनमध्ये क्लोरीन गॅसची दोनशे लिटर क्षमतेची जुनी टाकी होती. त्यामधून मध्यरात्री एकच्या सुमारास अचानक मोठ्या प्रमाणावर गॅस गळती सुरू झाली. गळतीनंतर कोंढवा आणि बिबवेवाडी परिसरातील नागरिकांना डोळ्यांची चुरचुर, श्वसनाचा त्रास अशा तक्रारी जाणवू लागल्या. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून अग्निशामक दलाला तातडीने पाचारण करण्यात आले..घटनास्थळी पोहोचलेल्या अग्निशामक दलाच्या जवानांनी सुरक्षाविषयक 'बीए सेट' परिधान करून कंपनीत प्रवेश करून गॅस गळतीवर नियंत्रण मिळवले. दरम्यान, बाधित नागरिकांना रुग्णवाहिकेद्वारे ससून रुग्णालयात हलविण्यात आले. या घटनेत गंगाधाम अग्निशामक दलाचे स्टेशन ऑफिसर सुनील नाईकनवरे आणि जवान धनंजय भिसे यांनाही श्वसनाचा त्रास झाल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..अग्निशामक दलाचे मुख्य अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे यांनी सांगितले की, "गॅस गळतीमुळे २४ नागरिकांना त्रास झाला असून, एक अधिकारी आणि एक जवान यांनाही बाधा झाली. सर्वांवर उपचार सुरू आहेत. सुदैवाने कोणतीही गंभीर दुखापत झालेली नाही.".या बचाव कार्यात देवेंद्र पोटफोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाच अधिकारी आणि सुमारे ३० जवान सहभागी झाले होते. अग्निशामक दलाच्या वेळेवर केलेल्या कारवाईमुळे संभाव्य मोठी दुर्घटना टळल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले..कंपनीचा व्यवस्थापक ताब्यात -याप्रकरणी संबंधित कंपनीच्या व्यवस्थापकाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्याच्याकडे चौकशी करण्यात येत आहे, अशी माहिती बिबवेवाडी पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षक अश्विनी सातपुते यांनी दिली.