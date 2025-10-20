पुणे

Minister Muralidhar Mohol: जैन बोर्डिंग व्यवहाराशी संबंध नाही: राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ; मी संस्थांमधून बाहेर पडल्यानंतर व्यवहार, नेमकं काय म्हणाले?

Jain Boarding Controversy: पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधताना मोहोळ म्हणाले, ‘‘सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात काम करताना असे निराधार आरोप झाले, तर कार्यकर्त्यांचे मनोबल खच्ची होते. एखाद्याचे करिअर उद्ध्वस्त होऊ शकते. पुणेकरांचा खासदार म्हणून माझ्यावरील आरोपांबाबत सत्य मांडणे मला गरजेचे वाटले.
पुणे : जैन बोर्डिंग वसतिगृहाच्या पुनर्विकासाशी संबंधित व्यवहारावरून होत असलेल्या आरोपांना केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी रविवारी प्रत्युत्तर दिले. ‘‘मी या भागीदारी संस्थांमधून बाहेर पडल्यानंतर ११ महिन्यांनी हा व्यवहार झाला आहे. त्यामुळे या व्यवहाराशी माझा काहीही संबंध नाही. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी वस्तुस्थिती पडताळल्यास सत्य समोर येईल,’’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

