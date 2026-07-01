पुणे

Pune Crime: पुण्यात मित्रच ठरला मारेकरी! किरकोळ वादाचे पर्यवसान खुनात; मित्रानेच लोखंडी पाईपने डोक्यात वार करून घेतला जीव

Iron pipe murder case in Manjari Khurd Pune: किरकोळ वादातून मैत्रीचे रूपांतर रक्तरंजित हत्येत; फार्महाऊसमधील लोखंडी पाईपच्या वाराने मित्राचा जागीच मृत्यू, आरोपी फरार
Pune Crime

Pune Crime

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे: किरकोळ वादातून एकाने मित्राच्या डोक्यात लोखंडी हत्यार आणि पाईपने वार करून खून केल्याची घटना मांजरी खुर्द (ता. हवेली) येथील एका फार्म हाऊसवर घडली. या प्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

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